Windows 11 est désormais disponible en Insider Preview pour les développeurs : pas d’applications Android pour le moment

Lors de la présentation de Windows 11 la semaine dernière, Microsoft a promis que dans quelques jours la première version préliminaire arriverait, et a tenu sa promesse avec Build 22000.51, qui est disponible sur le canal de développement Insider Program.

Les membres de ce canal, généralement des développeurs et des utilisateurs techniques, Vous pouvez maintenant mettre à jour votre installation actuelle de Windows 10 pour en faire Windows 11, mais attention, c’est encore loin de la version finale, et par exemple nous n’aurons pas de support pour les applications Android ou l’intégration de Teams pour le moment.

Beaucoup de changements, mais pas tous promis (pour l’instant)

Avec cette première version préliminaire, les utilisateurs pourront commencer à utiliser une partie des nouvelles fonctionnalités du système d’exploitation Microsoft. Parmi eux, les nouveautés visuelles qui affectent le menu démarrer, la barre des tâches, le centre de notification se démarquent. et même dans le nouvel explorateur de fichiers, qui supprime la bande (Ruban).

Vous pouvez également tester les widgets dans cette version en cliquant sur l’icône de la barre des tâches ou en utilisant la combinaison de touches Windows + W, tout en Un autre des points forts est la nouvelle gestion du multitâche avec Snap Layouts qui permettent d’organiser les fenêtres en différents types de « grille » et d’enregistrer des groupes de fenêtres avec les soi-disant Snap Groups.

Le nouveau Microsoft Store est également disponible avec son nouveau design, bien que pour l’instant La prise en charge des applications Android n’est pas disponible, qui viendra plus tard. Il en va de même pour l’intégration Microsoft Teams, qui ne fait pas partie de cette version pour l’instant.

Il existe de nombreuses autres nouveautés, telles que la personnalisation du clavier tactile, un lanceur pour pouvoir taper avec votre voix dans différents champs de texte ou de meilleurs gestes tactiles. Cependant, le nouvel outil de configuration est encore plus frappant, avec un design plus clair et plus élégant Et cela s’accompagne d’améliorations dans des domaines tels que la configuration des options d’alimentation et de batterie ou celle des appareils Bluetooth.

Une version préliminaire qui atténue les exigences (pour l’instant uniquement)

Comme indiqué par les propres responsables de Microsoft, il est important de noter qu’il s’agit d’une version préliminaire de Windows 11 et en tant que telle il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou qui ne le font pas correctement. Il existe une bonne liste de conflits – comme la barre des tâches qui n’apparaît pas dans les configurations multi-écrans – et ce n’est certainement pas une version recommandée pour les environnements de production et quotidiens.

Quoi qu’il en soit, n’importe qui peut s’inscrire au programme Windows 11 Insider et choisir le canal de développement qui, après un redémarrage, donnera accès aux mises à jour qui lui permettront éventuellement utiliser le nouveau système d’exploitation Microsoft à partir d’aujourd’hui.

Il est important de souligner que le téléchargement de cette version d’aperçu sur un PC ne garantit pas que le même PC pourra exécuter la version finale de Windows 11 qui arrivera au dernier trimestre de l’année.

Sur la base des commentaires de la discussion sur Reddit, il semble que cette version puisse être installée sur des ordinateurs qui ne répondent théoriquement pas aux exigences imposées par Microsoft, et cela pourrait indiquer que Microsoft a assoupli ces exigences —Bien que TPM semble qu’il sera nécessaire oui ou oui—d’avoir plus de détails sur les conflits possibles qui peuvent apparaître avec du matériel un peu plus ancien.

