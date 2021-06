Windows 11 est actuellement un Windows 10 avec un peu de tôle et de peinture

Il est dangereux de créer trop d’attentes, car si le produit final déçoit, les critiques peuvent être terribles. C’est un peu ce qui pourrait arriver avec Windows 11, le système d’exploitation qui devrait être annoncé le 24 juin.

Microsoft a à peine donné des détails sur ce qu’il envisage de lancer, mais une image ISO avec une version d’aperçu de Windows 11 a été divulguée hier. Cela a permis un premier aperçu d’un système d’exploitation qui introduit des changements visuels, mais cela pour le moment ce n’est rien de plus qu’un Windows 10 avec un peu de tôle et de la peinture.

C’est toujours Windows 10, messieurs

Ceux qui ont essayé cette version préliminaire de Windows 11 ont montré des captures d’écran des principales fonctionnalités découvertes dans ce nouveau système d’exploitation, et bien qu’il y ait certainement des nouvelles, ceux-ci sont esthétiques et seulement partiels.

Dans The Verge, il a montré quelques captures après avoir testé le système, et bien sûr le changement le plus évident est celui affectant la barre des tâches et le menu démarrer, ce qui change considérablement.

Les icônes d’accès rapide sont désormais centrées sur la barre des tâches, et en cliquant sur le logo Windows, le menu Démarrer n’affiche plus les tuiles animées traditionnelles, mais affiche à la place des icônes fixes d’applications que nous pouvons repositionner à notre guise et, en plus, accéder à certains fichiers fréquents.

Il convient également de noter le changement de bords de fenêtre, qui sont arrondis et que par exemple dans le menu démarrer sont flottants et sont affichés si clairement à partir de la barre des tâches. Les menus contextuels changent également et ont un design plus épuré, plus clair et plus moderne.



Si cette interface Windows 10X que Microsoft a annoncée pour la Surface Neo vous ressemble, c’est parce que ce sera celle qui (prévisiblement) est utilisée dans Windows 11.

Ces améliorations semblent clairement hérité des efforts de Microsoft avec Windows 10X. Bien que le système était initialement destiné à fonctionner sur deux appareils, cette version a été annulée et les avancées ont certainement été intégrées à Windows 11.

C’est possible déplacer le menu démarrer et les icônes vers la gauche, la même position que Windows 10, quelque chose qui est une bonne idée pour ceux qui voient ce changement singulier comme trop radical.





Ce qui change aussi, c’est quelque chose que nous savions : l’iconographie est mise à jour et cela se remarque par exemple dans l’explorateur de fichiers, avec de nouvelles icônes pour les dossiers spéciaux qui sont créés par défaut pour chaque utilisateur (Bureau, Téléchargements, Documents, etc.).

Il y a d’autres changements curieux dans cette interface principale comme celui affecte les widgets Windows, qui pour l’instant semblent axés sur l’affichage d’une section d’actualités et d’actualités – remplaçant ainsi le composant controversé de « Nouvelles et intérêts » qui avait récemment fait ses débuts dans la barre des tâches de Windows 10 – que nous pouvons activer et désactiver avec un raccourci dans la barre des tâches .

Plus frappante (du moins pour ceux qui s’abonnent) est l’intégration des Fancy Zones des PowerToys. Cette fonctionnalité – à laquelle nous pouvons accéder en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le bouton d’agrandissement de la fenêtre – est une sorte de version super vitaminée de la fonctionnalité Windows 10 qui permettait d’ancrer les fenêtres sur les côtés (pour avoir deux fenêtres d’application en vis-à-vis) ou dans les coins (pour avoir l’écran occupé par quatre fenêtres, une dans chaque quart d’écran).

Avec cette option, il sera possible accéder à une sorte de ‘gestionnaire de carrelage‘ avec lequel répartir facilement les fenêtres dans l’espace de travail. L’option est intéressante pour tout utilisateur, mais je la vois particulièrement utile pour les utilisateurs de moniteurs ultra-larges, qui profitent sûrement de cette fonctionnalité.

Les changements sont curieux, mais beaucoup (peut-être trop) de choses restent les mêmes

Bien que les changements apportés soient bien sûr frappants et remarquables, il y a beaucoup de choses qui ne changent pas du tout à partir de Windows 10.





A) Oui, nous avons toujours l’ancien panneau de contrôle dans les versions préliminaires qui sont apparues : cet ancien développement continue donc à partager des fonctions avec l’application Configuration qui continue de déléguer quelques petites modifications à l’ancien panneau.

Cependant, le saut visuel n’est que partiel et n’affecte pas toutes les applications de la même manière. L’explorateur de fichiers est toujours le même (à l’exception des icônes des fichiers), avec son ruban et la même distribution et un design déjà quelque peu stagnant. Nous voudrions avoir ceci (ou cela), mais nous restons (nous insistons, selon cette version préliminaire) dans le même explorateur de toute vie.



Comme c’est sympa cet explorateur de fichiers. Dommage que cela n’ait rien à voir avec l’explorateur de fichiers Windows 11 (du moins, à première vue).

En fait, l’interface des applications Windows 11 semble prendre un peu de tout, étant un mélange de Windows 7 Aero (et même le langage de conception du vétéran Windows XP) avec ce langage de conception prometteur appelé Fluent Design qui semblait devoir tout changer dans Windows à court terme.

Il n’y a pas non plus de changements dans les composants qui demandent de passer à un deuxième (ou troisième) plan. La console traditionnelle (CMD) est toujours là, bien qu’il semble que Microsoft donne un rôle un peu plus protagoniste à Powershell et surtout à Windows Terminal.

Il y a aussi une grande déception avec le magasin d’applications, qui n’a subi aucune modification jusqu’à présentAu moins dans la version d’aperçu de Windows 11 dont l’image ISO a été divulguée et qui a servi de base à ces analyses initiales du système d’exploitation.

Le gestionnaire de tâches, les notifications et les icônes système ne changent pas, et les autres sections importantes qui entourent en particulier la configuration de toutes les sections du système, de la personnalisation du bureau – les nouveaux fonds d’écran sont certainement géniaux – au reste des paramètres contrôlés à partir des paramètres. Certes, cette section ne semble pas avoir besoin de changements urgents visuellement mais oui au niveau de la cohérence (notamment à cause de la redondance avec la centrale).

Windows 11 ou Windows 10.1 ?

C’est comme si Microsoft avait peur de faire des changements radicaux afin de ne pas perturber cette importante base d’utilisateurs que sont les entreprises. Beaucoup d’entre eux sont coupables du fait que Windows 7 et même Windows XP continuent d’avoir une certaine part de marché, et leur résistance au changement est féroce.



Cette fenêtre pour configurer le son de démarrage ne ressemble pas à une nouvelle génération, bien sûr.

Ce que nous avons vu de Windows 11 est frappant, bien sûr, mais cela ressemble plus à un Windows 10.1 qu’à un Windows 11 en tant que tel. Les changements esthétiques sont pertinents, mais nous ne sommes pas sûrs qu’ils justifient que Microsoft présente cela comme un système d’exploitation de nouvelle génération alors qu’en réalité c’est l’habituel Windows 10 avec un peu de maquillage.



Là, nous l’avons. Le panneau de contrôle. Immortel.

Ne te sens pas mal du tout, pour mémoire, mais Attention à ne pas penser que cela va être un changement radical par rapport à Windows 10. Ce n’est pas le cas, et ce n’est peut-être pas si mal après tout.