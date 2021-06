Windows 11 : date de sortie, nouveautés et tout ce que nous pensons savoir sur le nouveau Windows

Microsoft a confirmé il y a quelques jours qu’il arrive l’une des mises à jour Windows les plus importantes de la dernière décennie. Depuis lors, les rumeurs et les théories n’ont pas cessé, et tout semble indiquer que l’entreprise travaille en fait sur Windows 11.

La prochaine version de Windows, qui jusqu’à présent était simplement appelée Windows 10 Sun Valley, pourrait plutôt être une nouvelle version du système d’exploitation. Pour l’instant, il faudra attendre le 24 juin, date à laquelle Microsoft compte dévoiler que nouvelle génération de Windows et dites-nous quelle est la prochaine étape pour le système. Cependant, nous savons certaines choses :





Quelles seront les principales nouveautés de Windows 11 ?





Que ce soit Windows 11 ou Windows 10 Sun Valley, Microsoft parle depuis quelque temps d’un grand rajeunissement visuel de Windows. Jusqu’à présent, nous avons pu confirmer plusieurs changements visuels et fonctionnels Microsoft travaille sur :

Nouvelle police par défaut : tout comme une enquête a été récemment lancée pour la communauté afin d’aider à choisir une nouvelle police pour Office après 15 ans d’utilisation de Calibri, Microsoft a également confirmé que La police par défaut de Windows changera également bientôt .

. Nouvelles couleurs pour les icônes des dossiers : le les principaux dossiers Windows connus pour être jaunes comme la plupart des personnes de moins de 40 ans ont de la mémoire, elles seront désormais multicolores et orientées horizontalement.

comme la plupart des personnes de moins de 40 ans ont de la mémoire, elles seront désormais multicolores et orientées horizontalement. Adieu les icônes Windows 95 et XP : le système enfin va commencer à se débarrasser de certaines des icônes plus anciennes et obsolète qui inclut les anciennes versions.

et obsolète qui inclut les anciennes versions. Il y aura également de nouvelles icônes pour diverses applications classiques telles que le Bloc-notes.





Le retour des bords arrondis (louez-vous) : avec la prochaine version de Windows enfin tout cessera d’être carré et plat.

et plat. Nouveaux menus flottants : menus qui auront également des bords arrondis.

Personnalisation des bureaux virtuels : nous pouvons changer l’arrière-plan des bureaux virtuels individuellement pour séparer davantage nos zones de travail.

individuellement pour séparer davantage nos zones de travail. UNE Windows Explorer avec un design moins « dense », mieux optimisé pour les écrans tactiles.

avec un design moins « dense », mieux optimisé pour les écrans tactiles. Applications classiques qui seront mises à jour indépendamment du système d’exploitation et sera dans le Microsoft Store.





Le nouveau terminal Windows sera installé par défaut : ce client sur lequel Microsoft travaille depuis longtemps prend en charge des éléments tels que PowerShell et l’invite de commande dans différents onglets.

Les caractéristiques du Windows 10X annulé seront héritées : bien que le développement de cette version dans le cloud de Windows 10, qui était censé concurrencer ChromeOS, ait été annulé, ses meilleures fonctions iront au seul Windows.

Nouvel App Store : L’App Store Windows a beaucoup à améliorer, et l’entreprise prévoit de ouvrez le Microsoft Store à toutes les applications et tous les jeux, même les programmes .exe classiques .

. Applications préinstallées nouvelles et améliorées : les applications fournies par défaut dans Windows 10 n’ont jamais été très populaires, et Microsoft a constitué une nouvelle équipe depuis un certain temps. les renouveler complètement.

Quelle est la date de sortie de Windows 11 ?

Pour l’instant il n’y a pas de date exacte, mais Windows 10 21H2, qui est officiellement la prochaine version du système et le très attendu Windows 10 Sun Valley, est prévu pour l’automne 2021.

Microsoft a déjà confirmé que cette mise à jour représente l’une des plus importantes de Windows au cours des 10 dernières années, donc si elle finit par être Windows 11, nous pouvons nous y attendre. septembre-octobre de cette année. On en saura plus le 24 juin prochain lors de l’événement Microsoft où ils nous ont promis plus d’informations.

Quels appareils seront compatibles avec Windows 11 ?

Pour le moment seulement Nous pouvons supposer que si votre ordinateur est compatible avec Windows 10, il est très probablement compatible avec Windows 11. En dehors de cela, la prise en charge des appareils ARM était attendue avec Windows 10X, mais maintenant qu’elle a été annulée et que ses fonctions seront héritées par le prochain Windows, nous devrons attendre plus de nouvelles de Microsoft à ce sujet.