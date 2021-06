Windows 11 : configuration minimale et comment savoir si votre PC est compatible

nous allons vous expliquer quelles exigences minimales il demande et comment savoir si votre PC est compatible avec le nouveau Windows 11 introduit aujourd’hui par Microsoft. C’est une nouvelle version avec une apparence renouvelée, et qui se distingue pour vous permettre de télécharger des applications Android, et si sa proposition vous attire, imaginez que votre première question est de savoir si vous pouvez l’installer sur vos ordinateurs de bureau et ordinateurs portables.

Commençons par vous dire quelles spécifications minimales votre ordinateur devra avoir pour installer Windows 11. Ensuite, nous parlerons de l’outil PC Health Check, qui, entre autres, vous permettra savoir si votre ordinateur est compatible avec Windows 11. C’est un outil gratuit créé par Microsoft lui-même.

Configuration minimale requise pour Windows 11

Nous pouvons déjà savoir officiellement et à partir de ce site Web de Microsoft quelles sont les spécifications minimales que votre ordinateur devra avoir pour pouvoir installer Windows 11. Et faites attention, car il y a des changements par rapport à Windows 11. Voici les exigences minimales que Windows 11 vous demande :

Processeur : 2 cœurs ou plus de 1 GHz ou plus, et doit être un processeur ou un système 64 bits compatible sur une puce (SoC).

: 2 cœurs ou plus de 1 GHz ou plus, et doit être un processeur ou un système 64 bits compatible sur une puce (SoC). Mémoire RAM : Vous aurez besoin d’un minimum de 4 Go de RAM.

: Vous aurez besoin d’un minimum de 4 Go de RAM. Stockage : Vous aurez besoin d’un minimum de 64 Go d’espace libre sur le disque dur où vous allez l’installer.

: Vous aurez besoin d’un minimum de 64 Go d’espace libre sur le disque dur où vous allez l’installer. Micrologiciel du système : Vous aurez besoin d’un ordinateur avec UEFI, et compatible avec Secure Boot.

: Vous aurez besoin d’un ordinateur avec UEFI, et compatible avec Secure Boot. TPM : Vous avez besoin d’une compatibilité avec le Module de plate-forme de confiance 2.0 ou TPM 2.0, qui depuis 2016 est obligatoire pour le matériel de tout ordinateur Windows. Nous vous avons écrit comment vérifier si vous avez une puce TPM dans votre ordinateur, car ce sera l’exigence la plus difficile à remplir.

: Vous avez besoin d’une compatibilité avec le Module de plate-forme de confiance 2.0 ou TPM 2.0, qui depuis 2016 est obligatoire pour le matériel de tout ordinateur Windows. Nous vous avons écrit comment vérifier si vous avez une puce TPM dans votre ordinateur, car ce sera l’exigence la plus difficile à remplir. Carte graphique : Votre carte graphique doit être compatible avec DirectX 12 ou version ultérieure, et avec le pilote WDDM 2.0.

: Votre carte graphique doit être compatible avec DirectX 12 ou version ultérieure, et avec le pilote WDDM 2.0. Écran : Vous aurez besoin d’un écran d’un minimum de 9 pouces de diagonale, avec 720p de haute définition, et canal de 8 bits par couleur.

: Vous aurez besoin d’un écran d’un minimum de 9 pouces de diagonale, avec 720p de haute définition, et canal de 8 bits par couleur. Autres: Vous aurez besoin d’un compte Microsoft et vous devrez être connecté à Internet pour la configuration initiale et les éventuelles mises à jour.

Ici, vous devez garder à l’esprit que Windows 10 n’avait besoin que de 1 ou 2 Go de RAM pour ses versions 32 et 64 bits, mais que Windows 11 n’a qu’une version 64 bits et vous aurez besoin de 4 Go de RAM. Les 64 Go gratuits dont vous avez besoin sont les mêmes que la version précédente nécessaire. Le plus complexe est peut-être la compatibilité avec la technologie TPM 2.0, qui est la dernière version d’une puce de traitement cryptographique pour améliorer la sécurité informatique.

Comment vérifier si votre PC est compatible

Pour vérifier si votre ordinateur est compatible avec Windows 11, vous pouvez télécharger l’outil gratuit Microsoft PC Health Check sur le site Web de Microsoft. Une fois que vous avez téléchargé le programme d’installation, lancez-le et dans la fenêtre d’installation acceptez les termes de votre contrat de licence et cliquez sur Installer pour l’installer sur votre ordinateur.

Une fois l’installation terminée, lancez le Vérification de l’état du PC. Lorsque vous l’ouvrez, vous verrez qu’une fenêtre apparaît en haut dans laquelle on vous dit Présentation de Windows 11, et qui vous permet de vérifier si votre équipement répond aux exigences. Cliquez sur le bouton Vérifie maintenant dans cette fenêtre pour lancer la vérification.

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, il s’ouvrira une fenêtre qui vous indique si votre ordinateur peut exécuter Windows 11. On ne vous donnera pas beaucoup plus d’informations, vous pourrez simplement savoir si vous êtes apte ou non.