Windows 11 apportera nativement Teams intégré : appels vidéo depuis la barre d’outils en un seul clic

La première nouveauté que nous avons connue lors de l’événement de présentation de Windows 11 est que le nouveau système d’exploitation de Microsoft apportera Teams, la plate-forme de chat et d’appel vidéo de la société américaine, nativement intégrée. qui apparaîtra dans la barre d’outils en bas de l’écran et dans le menu principal.

Ceux de Redmond, Washington, assurent que cette intégration facilitera la communication entre leurs utilisateurs, puisque ils pourront ouvrir la fenêtre de discussion et écrire ou démarrer un appel vidéo en un seul clic.

Bien qu’ils n’aient pas offert beaucoup plus de détails, dans les images partagées par Microsoft, on peut voir que lorsque vous cliquez sur l’icône Teams, une liste de contacts s’affichera dans laquelle vous pourrez rechercher la personne à qui vous souhaitez parler. En cliquant sur un profil, La fenêtre de discussion de l’interlocuteur s’ouvrira et vous pourrez choisir d’écrire ou de passer un appel vidéo.

Avec cette intégration, Microsoft claque sur la table pour se positionner comme le fournisseur d’appels vidéo préféré de millions d’utilisateurs qui utilisent Windows au quotidien, à la fois pour un usage privé et professionnel, face à des concurrents tels que Zoom, Google Meets ou Webex.

Jusqu’à présent, les équipes Microsoft s’était avant tout imposé comme une plateforme de communication pour les professionnels, et la plupart des améliorations que Redmond a introduites dans cet outil ces derniers mois ont été orientées vers le lieu de travail, de la possibilité de créer des séminaires jusqu’à un millier de personnes avec la possibilité de traduire des présentations de diaporama. Avec cette intégration, Microsoft se lance de manière décisive pour l’utilisateur individuel qui utilise les appels vidéo pour communiquer avec sa famille et ses amis.