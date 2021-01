Windows 10: microphone trop silencieux – c’est peut-être la raison

Êtes-vous bloqué dans un appel vidéo mais votre interlocuteur ne peut pas vous entendre correctement? Cela peut être dû au fait que votre microphone est trop silencieux. Nous allons vous montrer comment résoudre facilement ce problème sous Windows 10.

Si votre microphone est trop silencieux dans Windows 10, il existe plusieurs solutions possibles. Tout d’abord, assurez-vous que le matériel est correctement branché lorsque vous utilisez un microphone externe. Retirez le casque ou le microphone une fois, puis rebranchez-le. Vérifiez également si un bouton de sourdine éventuellement présent est activé. Si cela n’apporte pas le résultat souhaité, vous pouvez probablement résoudre le problème dans les paramètres de Windows 10 ou dans l’application utilisée – par exemple Skype, Zoom ou Discord.

1. Vérifiez le périphérique d’entrée audio dans Windows 10

Vérifiez dans les paramètres audio que le bon périphérique d’entrée est sélectionné. Si vous ne pouvez pas être entendu lors d’une visioconférence ou d’un appel, votre microphone n’est pas seulement trop silencieux, il peut ne pas être du tout sélectionné comme périphérique d’entrée. Vous pouvez savoir si c’est le cas dans les paramètres de Windows 10 en utilisant le chemin suivant:

Démarrer> Paramètres> Système> Son

Sous «Entrée», il y a un champ déroulant dans lequel vous pouvez sélectionner le bon périphérique d’entrée, soit le microphone interne d’un ordinateur portable ou un casque externe. Directement en dessous, vous avez la possibilité de tester le microphone ou de démarrer le dépannage Windows.

2. Augmentez le volume du microphone

Ensuite, vérifiez que le volume du microphone est réglé sur 100%.

Si d’autres participants à la conférence peuvent vous entendre mais ne peuvent pas bien vous comprendre, il se peut que votre microphone soit réglé trop bas dans Windows 10. Tout d’abord, bien sûr, vous devez vous assurer que votre microphone est correctement aligné et que vous ne parlez pas loin du périphérique d’entrée. Si cette source d’erreur possible est exclue, le volume du microphone peut être ajusté sous Windows 10 via le chemin suivant:

Démarrer> Paramètres> Système> Son> Entrée> Propriétés du périphérique

Ici, vous pouvez régler le volume du microphone. Une fois que vous avez défini le niveau souhaité, cliquez sur «Test». Parlez dans votre microphone et regardez jusqu’où le niveau va. S’il ne dévie que légèrement lorsque vous parlez fort et clairement, tournez un peu plus le microphone pour que vous puissiez être entendu clairement lors des appels.

3. Assurez-vous que les applications peuvent accéder au microphone

Dans cet aperçu, vous pouvez autoriser ou refuser l’accès des applications au microphone.

Si vous ne pouvez pas être entendu dans certaines applications, cela peut être dû au fait que cette application n’a pas l’autorisation d’accéder à votre microphone. Vous pouvez changer cela via le chemin suivant:

Démarrer> Paramètres> Confidentialité> Microphone

Là, vous pouvez essentiellement interdire aux applications d’accéder à votre microphone. Pour être entendu sur les appels Skype ou sur Discord, cependant, le commutateur doit être réglé sur « On ». Ci-dessous, vous pouvez autoriser ou refuser l’accès à des applications individuelles à l’aide du curseur.

Si l’application dans laquelle vous ne pouvez pas être entendu a accès au microphone, mais que le problème persiste, vérifiez enfin les paramètres dans le programme lui-même. La plupart des applications de téléphonie vidéo ont un bouton qui coupe votre microphone pendant les appels . Si votre microphone est activé, cependant, un coup d’œil aux paramètres sonores de l’application peut vous aider.

