Windows 10: l’émulation 64 bits pour ARM peut maintenant être testée

Les appareils Windows dotés de puces ARM comme la Surface Pro X peuvent désormais également démarrer un logiciel 64 bits. La fonctionnalité est initialement disponible pour les tests dans le cadre de la nouvelle version 21277 pour Windows Insiders. La compatibilité avec les programmes 64 bits répandus est une étape importante pour Windows avec des puces ARM. L’Apple M1 peut déjà émuler de telles applications.

Les participants au programme Windows Insider peuvent enfin essayer l’émulation x64 sur les ordinateurs ARM. Microsoft a dédié une entrée de blog à ce sujet, ce qui souligne l’importance de la nouvelle fonctionnalité. Depuis le lancement de Windows 10 sur ARM fin 2017, les ordinateurs portables équipés de tels processeurs ne peuvent démarrer que des applications 32 bits. En attendant, cependant, les applications 64 bits dominent Windows. Ceux-ci peuvent accéder à plus de mémoire et mieux utiliser les processeurs modernes.

Peut-être que plus d’ordinateurs portables ARM seront livrés avec Windows

Fait intéressant, Microsoft recommande aux développeurs de logiciels de créer des applications 64 bits natives pour les puces ARM qui ne nécessitent pas d’émulation. Comme il n’y a pas beaucoup d’appareils Windows équipés de processeurs ARM jusqu’à présent, cela pourrait signifier que Microsoft en attend davantage à l’avenir. Apple est déjà en train de convertir tous les Mac en puces avec l’architecture ARM, l’Apple M1 n’est que le début.

Pas encore de date de sortie pour les utilisateurs normaux de Windows

Les initiés de Windows peuvent désormais essayer des applications 64 bits comme Autodesk Sketchbook et des jeux comme Rocket League. Les navigateurs comme Chrome bénéficient également de l’émulation, car ils utilisent désormais plus de RAM. Le test était initialement prévu pour novembre et on ne sait toujours pas si cette fonctionnalité fonctionne.

Microsoft conseille même explicitement que la compatibilité et les performances devraient s’améliorer avec le temps. Ainsi, certaines applications 64 bits ne sont peut-être pas encore en cours d’exécution et d’autres peuvent être lentes. Il n’y a toujours pas de date à laquelle Microsoft proposera la fonctionnalité à tous les utilisateurs de Windows.