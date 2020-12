Windows 10 fonctionne plus rapidement sur la puce M1 d’Apple que sur Surface Pro X.

Le nouveau chipset MacBook M1 d’Apple est incroyablement rapide, les premiers benchmarks l’ont montré de manière impressionnante. Mais ce qui nous surprend: même le système d’exploitation Windows 10 de Microsoft fonctionne plus rapidement sur la puce M1 que sur la Surface Pro X de Microsoft.

Un développeur a exécuté Windows 10 via la virtualisation sur le chipset M1 d’Apple et les résultats sur Twitter publié, rapporte iMore. Le résultat surprenant donne à réfléchir pour la Surface Pro X. Les tests sont basés sur les versions 4 et 5 du logiciel Geekbench, dans lesquelles Windows 10 sur un ordinateur M1 a été comparé à la Surface Pro X de Microsoft.

La puce M1 domine la concurrence Windows

Alors que Windows 10 a atteint un score monocœur de 1288 et un score multicœur de 5685 en combinaison avec le M1, la Surface Pro X doit se contenter de seulement 800 et 3000 points. Un chipset SQ2 basé sur l’architecture ARM, développé par Microsoft avec Qualcomm, a servi de base au test.

Les processeurs ARM diffèrent des puces conventionnelles principalement par leur fonctionnement plus économe en énergie. Pour cette raison, ils ont jusqu’à présent été principalement trouvés dans les smartphones et les tablettes – et apparaissent maintenant de plus en plus souvent sur les ordinateurs portables en raison de leurs performances élevées.

La fiabilité des évaluations n’est pas claire. Mais si Windows fonctionnait beaucoup plus rapidement sur la puce M1 d’Apple que sur le propre matériel de Microsoft, ce serait un coup dur pour les efforts de Microsoft pour établir du matériel Windows basé sur l’architecture ARM.

Windows 10 en tant que licence ARM uniquement pour les fabricants de PC

Dans la pratique, cependant, Windows ne sera de toute façon pas trouvé aussi rapidement sur les Mac équipés de puces M1: Microsoft n’accepte que son système d’exploitation ARM pour ses propres modèles Surface et exclusivement pour les fabricants de PC – l’octroi de licences par les clients finaux n’est pas prévu. En théorie, Apple devrait acheter des licences auprès de Microsoft pour proposer Windows 10 sur ses Mac. Ce n’est probablement pas le cas. Les premiers Mac dotés d’une puce M1 sont en vente depuis novembre.