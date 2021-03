Windows 10: de nouvelles icônes taquinent le design futur

Microsoft continue de travailler sur l’apparence de Windows 10. Les développeurs ont maintenant présenté les nouvelles icônes de la barre des tâches, qui doivent faire partie d’une actualisation majeure de la conception.

Nous savons depuis des mois que Microsoft travaille sur une actualisation de la conception pour Windows 10. En attendant, de plus en plus de détails sur le nouveau look s’affichent. C’est également le cas dans la dernière version d’aperçu 21327 de Windows 10, qui a été diffusée aux participants du programme Windows Insider depuis cette semaine. Cela inclut, entre autres, un ensemble d’icônes entièrement révisé pour la barre des tâches.

Les icônes sont simplifiées et semblent plus arrondies

Les icônes fraîches ne diffèrent pas fondamentalement des précédentes, mais se caractérisent par une présentation simplifiée et plus arrondie. En outre, Microsoft présente également le nouveau widget de la barre des tâches « Actualités et centres d’intérêt », qui, entre autres, devrait fournir un aperçu des dernières actualités. Les nouvelles icônes y ont également déjà été intégrées.

Voici à quoi ressemble la section « Actualités et centres d’intérêt ».

Microsoft avait déjà taquiné une première révision de conception pour le menu intelligent l’année dernière. La nouvelle interface devrait être introduite à l’automne de cette année avec une mise à jour majeure de Windows 10. Surtout, il promet plus de cohérence, mais ne devrait pas entraîner de changement fondamental de fonctionnement.

Windows 10X promet également une nouvelle approche de conception

De plus, les développeurs travaillent toujours sur Windows 10X – une version du système d’exploitation qui sera principalement utilisée sur les tablettes et les appareils à double écran. Cependant, il n’y a actuellement aucune date de sortie pour cette nouvelle version de Windows 10.