Windows 10 ARM peut fonctionner sur le Mac M1, mais Microsoft ne déplace pas d’onglet et la balle est dans son camp

Apple Mac Mini M1 (2020) - 8 cores - 16 Go ram - 1 To SSD - neuf - Garantie 1 An - 1 349,00 €

Mac Mini M1 (2020) - Apple Silicon Puce Apple M1 avec CPU 8 cœurs GPU 8 cœurs et Neural Engine 16 cœurs 16 Go ram Unifiée 1 To (1000Go) SSD / Flash Thunderbolt 4.0 x 2 USB 3.0 x 2 Mac OS X Big Sur 11.2 pré-installé boite d'origine Apple Prix sur l'Apple Store de ce modèle: 1489Euros ordinateur en état neuf provenant d'un destockage Garantie : 1an en direct avec Apple Transporteur : UPS- Poids: 3 KG -Delais de livraison : 48 heures