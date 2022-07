Wilmer Valderrama travaille sur son accent de Fès pour le retour du spectacle des années 90

Retomber dans le rôle de Fez pour Ce spectacle des années 90 prendra plus que simplement mettre des vêtements obsolètes pour une série qui se déroule des décennies dans le passé. Après avoir joué dans toutes les saisons de Ce spectacle des années 70 comme Fez, l’étudiant étranger qui se lie d’amitié avec le groupe qui traîne dans le sous-sol de la famille Forman, Wilmer Valderrama a signé pour reprendre le rôle d’une série de suites en préparation chez Netflix.

Ce sera la première fois qu’il jouera le rôle depuis Ce spectacle des années 70 s’est terminé en 2006. Seize ans plus tard, Valderrama devra désormais canaliser l’accent distinct du personnage qu’il a utilisé dans les huit saisons de la série originale. S’adressant à Instagram, Valderrama a publié une image de son scénario pour un épisode de Ce spectacle des années 90 mettant en vedette le retour de Fès. L’acteur taquine qu’il travaille toujours à trouver l’accent juste pour le retour du personnage.

Dans la légende, Valderrama a écrit : « À qui cela peut concerner… Maintenant, si je pouvais juste me souvenir de l’accent. »

La plupart des vieux copains de Fès seront également présentés lorsque le personnage reviendra Ce spectacle des années 90. Netflix avait précédemment annoncé que l’émission ramènerait également Topher Grace dans le rôle d’Eric, Laura Prepon dans le rôle de Donna, Mila Kunis dans le rôle de Jackie et Ashton Kutcher dans le rôle de Kelso. Danny Masterson ne reviendra pas en tant que Hyde, probablement en raison des problèmes juridiques actuels de l’acteur qui l’avaient déjà fait virer de la série Netflix. Le ranch.

Ce spectacle des années 90 ramène la plupart des acteurs principaux originaux

Netflix

Fez et le gang seront probablement présentés dans une capacité limitée, peut-être pour des apparitions spéciales, et non en tant que personnages principaux. Cependant, deux originaux seront de retour alors que la série met en vedette Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp reprenant leurs rôles de Red et Kitty Forman. La série se déroule dans le Wisconsin où vivent les Forman, bien qu’ils s’occupent maintenant de leur petite-fille Leia (Callie Haverda) et de ses amis dans les années 1990. Vous pouvez lire la ligne de connexion officielle ci-dessous.

« Bonjour, Wisconsin ! Nous sommes en 1995 et Leia Forman, la fille d’Eric et Donna, rend visite à ses grands-parents pour l’été, où elle se lie avec une nouvelle génération d’enfants de Point Place sous l’œil attentif de Kitty et le regard sévère de Red. Sexe , la drogue et le rock ‘n roll ne meurent jamais, ça change juste les vêtements. »

La série met également en vedette Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi et Sam Morelos. Smith et Rupp sont producteurs exécutifs avec les créateurs de That ’70s Show, Bonnie et Terry Turner, qui sont également scénaristes. Leur fille, Lindsey Turner, est également productrice exécutive avec Marcy Carsey et Tom Werner sous The Carsey-Werner Company.

Ce spectacle des années 90 n’a pas encore de date de première fixée sur Netflix. Avec la production de la série actuellement en cours et après la publication d’une première image présentant le retour des Forman (voir ci-dessus), nous ne devrions, espérons-le, pas être trop loin de voir un teaser.