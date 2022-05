Wilmer Valderrama se glisse à nouveau dans les vêtements de Fès pour faire le buzz sur le retour du spectacle des années 90

Ce spectacle des années 70 la star Wilmer Valderrama était impatiente de retrouver le personnage de Fez après l’annonce de son retour dans le rôle de la série dérivée de Netflix, Ce spectacle des années 90. Lorsque l’émission a été annoncée pour la première fois, il a été révélé que Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp reviendraient en tant que Red et Kitty Forman, mais il n’était pas clair si un autre original Ce spectacle des années 70 les étoiles reviendraient également.

Heureusement pour les fans, Netflix a récemment annoncé que presque tous les acteurs principaux d’origine reviendraient pour reprendre leurs rôles. Bien sûr, cela inclut Valderrama comme Fès, ainsi que Topher Grace comme Eric, Mila Kunis comme Jackie, Laura Prepon comme Donna et Ashton Kutcher comme Kelso. Ce n’est pas vraiment une surprise, mais Danny Masterson ne revient pas en tant que Hyde, probablement en raison des accusations criminelles en cours contre l’acteur.

Peu de temps après l’annonce du retour de la distribution originale, Valderrama a publié sur Instagram des séquences vidéo de lui-même récupérant une boîte de souvenirs de Fès dans le stockage. L’acteur, qui joue depuis dans NCIS, a sorti une de ses vieilles tenues de Fès et s’est glissée dedans. Cela correspond parfaitement, montrant que peu de choses ont changé avec Valderrama depuis Ce spectacle des années 70 est sorti de l’air. Vous pouvez regarder la vidéo Instagram ci-dessous.

Quelques semaines avant cette annonce, Valderrama avait taquiné qu’il « ne dirait jamais non » à la reprise du rôle. C’était un indice fort qu’il se présenterait probablement dans le spin-off, mais l’acteur attendait probablement que Netflix fasse l’annonce officielle. Valderrama a exprimé ces dernières années son désir de revisiter Ce spectacle des années 70 aussi bien. Bien avant Ce spectacle des années 90 a été annoncé, Valderrama a déclaré en 2019 :

« Nous en avons parlé… Peut-être que c’est Ce film des années 70, mais ça se passe dans les années 90 ? Où sont-ils maintenant? Ou peut-être que la fin des années 80 pourrait être assez drôle aussi. Je ne sais pas, il n’y a rien de créatif en préparation, mais nous en avons parlé. Nous avons pensé que ce serait vraiment amusant et drôle, parce que le ton de Ce spectacle des années 70 pourrait se prêter à quelque chose de très avant-gardiste. »

Ce spin-off a certainement quelques éléments familiers tout en relançant la série pour une nouvelle génération. En plus de ramener les principaux acteurs originaux pour des apparitions spéciales, il met en vedette Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp avec Red et Kitty dans les rôles principaux. Cette fois, cependant, ils s’occuperont de leur petite-fille, Leia Forman (Callie Haverda), ainsi que des amis qu’elle se fait à Point Place lors de sa visite cet été dans les années 1990. Vous pouvez lire la ligne de connexion officielle ci-dessous.

« Bonjour, Wisconsin ! Nous sommes en 1995 et Leia Forman, la fille d’Eric et Donna, rend visite à ses grands-parents pour l’été, où elle se lie avec une nouvelle génération d’enfants de Point Place sous l’œil attentif de Kitty et le regard sévère de Red. Sexe , la drogue et le rock ‘n roll ne meurent jamais, ça change juste les vêtements. »

Ce spectacle des années 90 n’a pas encore de date de sortie officielle mais est actuellement en production chez Netflix.





