Willy Wonka Prequel Set pour 2023, Tom Holland, Timothee Chalamet en vue

Warner Bros. a fixé une date de sortie officielle pour Wonka, une Charlie et la chocolaterie prequel qui raconte l’histoire d’origine du fabricant de bonbons excentrique Willy Wonka. Selon le studio, le film suivra un « jeune Willy Wonka et ses aventures avant d’ouvrir la plus célèbre chocolaterie du monde. » Prévu pour sortir le 17 mars 2023, le film vient de Paddington réalisateur Paul King et Harry Potter producteur David Heyman.

Comme le projet en est encore aux premiers stades de développement, aucun acteur n’a encore été attaché pour jouer le vendeur de chocolat titulaire, mais quelques grands noms sont dans le moulin à rumeurs. Selon Collider, le studio envisage soit Tom Holland (Spider-Man: loin de chez soi) ou Timothée Chalamet (Dune) pour la pièce. Le point de vente note également que ni l’un ni l’autre n’a encore été officiellement offert la pièce, mais que ces deux noms sont en haut de la liste de souhaits des producteurs.

Willy Wonka a été créé par Roald Dahl et est apparu pour la première fois dans le roman de 1964 Charlie et la chocolaterie. Dans le conte classique, Wonka cache cinq billets d’or dans ses barres de chocolat avec les heureux gagnants qui se rendent dans son usine avec une visite personnelle. Après avoir testé le caractère moral de chacun des enfants, Wonka révèle qu’il prend sa retraite et a nommé un jeune garçon nommé Charlie pour être son successeur. Dahl a continué l’histoire dans le livre de suivi de 1972 Charlie et le grand ascenseur en verre.

Le roman original de Dahl a été adapté comme le film Willy Wonka et la chocolaterie en 1971. Gene Wilder a joué Wonka dans le film avec Peter Ostrum en co-vedette comme Charlie Bucket. Avec une intrigue très similaire au matériel source, il a suscité un grand culte dans les décennies qui ont suivi sa sortie et a ensuite été sélectionné pour être conservé par la Bibliothèque du Congrès. Ces dernières années, le film est revenu au courant dominant avec une image de Wilder en tant que Wonka inspirant le mème Internet populaire « Condescending Wonka ».

Johnny Depp reprendrait le rôle de Willy Wonka dans le film de 2005 du réalisateur Tim Burton Charlie et la chocolaterie avec un jeune Freddie Highmore dans le rôle de Charlie. Le film a également été un grand succès au box-office et s’est construit un grand nombre de fans, servant de l’une des performances les plus mémorables de Depp. L’intrigue était en grande partie la même que le roman et le film précédent, mais la vision de Depp sur Willy est radicalement différente par rapport à la représentation de Wilder.

Nouvelles de Willy Wonka obtenir un autre film a été annoncé pour la première fois en 2018 lorsque THR a rendu compte de l’implication de King. La nouvelle est venue peu de temps après la sortie de la suite à succès de King Paddington 2 dans les théâtres. À l’époque, très peu de choses ont été révélées sur Wonka, bien qu’il ait également été rapporté que Simon Rich (Un cornichon américain) a écrit le script.

Il a également été révélé en 2018 que Netflix travaillait sur des plans pour adapter certaines des œuvres littéraires de Dahl en séries animées. Cela comprend un Charlie et la chocolaterie série développée par Taika Waititi avec une spin-off axée sur les Oompa Loompas. Le streamer prévoit également de faire une série basée sur le roman suivant Charlie et le grand ascenseur en verre, qui serait la première adaptation du livre. On ne sait pas encore quand l’une de ces émissions pourrait arriver.

Wonka sera publié par Warner Bros. le 17 mars 2023. Cette nouvelle nous vient de Collider.