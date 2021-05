Willy Wonka et la chocolaterie arrivent en 4K UHD en juin

Pour aider à célébrer le 50e anniversaire de Willy Wonka et la chocolaterie, Warner Bros. sort le film en 4K pour la première fois!

Le film emblématique basé sur le livre classique de Roal Dahl fait enfin son chemin vers le format 4K Ultra HD. Au 29 juin, vous pourrez ramener cette maison et célébrer son 50e anniversaire avec style:

Réalisé par Mel Stuart et mettant en vedette Gene Wilder dans le rôle du légendaire Candy Man Willy Wonka, ce magnifique film apporte à l’écran les délices infiniment appétissants du livre chéri de Roald Dahl. Recouverte de mélodies savoureuses et de dessins de production qui sont un régal visuel pour les yeux, cette comédie musicale effervescente ne manque jamais d’enchanter petits et grands. Lors d’une visite éclair de l’incroyable royaume comestible de Willy, composé de cascades au chocolat, d’elfish Oompa-Loompas et de confiseries de taille industrielle, un garçon nommé Charlie (Peter Ostrum) découvrira le plus doux secret de tous: un cœur généreux et aimant. Et les téléspectateurs redécouvriront toute la magie intemporelle telle qu’elle était censée être vue.

Éléments Blu-ray et Blu-ray Ultra HD

Willy Wonka & The Chocolate Factory Ultra HD Blu-ray contient les fonctionnalités spéciales suivantes précédemment publiées:

Commentaire avec les Wonka Kids

Imagination pure: l’histoire de Willy Wonka et de la chocolaterie

Les cinéastes

Délicieux chant en accompagnement: pure imagination

Délicieux chant en accompagnement: je le veux maintenant!

Délicieux chant en accompagnement: j’ai un ticket d’or

Délicieux chant en accompagnement: Oompa-Loompa-Doompa-De-Do

Bande-annonce théâtrale