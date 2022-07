Willow Writer dit qu’il y aura beaucoup de coupes profondes pour les anciens fans de la série Disney +

En ce qui concerne les suites héritées, de nombreux cinéastes aiment inclure des références et des rappels aux films originaux, et cela ressemble au nouveau saule la série ne fera pas exception. En parlant à ComicBook.com, le scénariste de la série Jon Kasdan a promis que le spectacle Disney + offrirait beaucoup de choses aux fans de saule à surveiller. Alors que cette nouvelle série de suites mettra en vedette une foule de nouveaux personnages, Warwick Davis revient dans le rôle principal, et en tant que monde de saule est élargi, il y aura beaucoup plus pour les anciens et les nouveaux fans. Kasdan a dit :

« C’est une toute nouvelle chose. À partir du moment où je me suis impliqué dans Star Wars avec George, avec Kathy, avec mon père, j’ai vu une opportunité ici avec Willow de ramener cette histoire. Je savais que Warrick était impatient de le faire, de rejouez-le, puis quand Ron est venu et a travaillé sur Solo avec nous, il était tout aussi impatient aussi, et nous avons laissé l’élan de cela nous permettre de continuer cette histoire que nous aimions vraiment tous les trois – que j’aimais comme un fan et ils ont adoré comme une expérience de travail. J’ai juste pensé, ‘Comment puis-je faire cela, et comment puis-je lui donner la même fidélité que nous avons essayé de donner à Solo ?’ Il y a des coupures profondes dans l’émission Willow, des références au jeu de table et des références à la romanisation. Nous sommes allés en profondeur et j’espère que le vrai fan l’appréciera.

Willow est sur la bonne voie pour satisfaire les anciens fans

Revenir à une ancienne franchise est une entreprise risquée. Trop de service aux fans, et cela peut devenir trop difficile pour les nouveaux arrivants de savoir ce qui se passe, et ignorer le passé pour créer quelque chose de nouveau et de dynamique peut aliéner une solide base de fans en un clin d’œil. Cependant, avec la bonne équipe, rien n’empêche tout le monde d’être satisfait du résultat et les réactions des fans à la bande-annonce semblent suggérer que les choses sont sur la bonne voie.

saule se déroulera 200 ans après les événements du film original, et en plus de Davis, la série voit également le retour de Joanne Whalley dans le rôle de Sorsha, avec le réalisateur original Ron Howard agissant en tant que producteur exécutif de la série.

Le synopsis de la série se lit comme suit: «Une série fantastique d’époque épique avec une sensibilité moderne située dans un pays enchanté d’une beauté à couper le souffle, saule présente une distribution internationale diversifiée avec Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy et Michelle Rejwan en tant que producteurs exécutifs. L’histoire a commencé avec un magicien en herbe d’un village de Nelwyn et une petite fille destinée à unir les royaumes, qui ensemble ont aidé à détruire une reine maléfique et à bannir les forces des ténèbres. Maintenant, dans un monde magique où prospèrent des brownies, des sorciers, des trolls et d’autres créatures mystiques, l’aventure continue, alors qu’un groupe improbable de héros se lance dans une quête dangereuse vers des endroits bien au-delà de leur maison, où ils doivent affronter leurs démons intérieurs et s’unissent pour sauver leur monde.





saule arrive à Disney + le 30 novembre.