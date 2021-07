Willow Smith se rase la tête sur scène lors de la performance punk rock de « Whip My Hair »

Willow Smith entre dans un nouveau chapitre de sa vie, et elle entre dans ce nouveau moment en laissant quelque chose derrière elle : ses cheveux.

Vendredi, la chanteuse de 20 ans a sorti son nouvel album, « dernièrement je ressens TOUT », et parallèlement à la sortie, elle a également produit un concert avec Facebook Watch. Elle a terminé le set de près d’une heure avec une nouvelle version punk rock de la chanson qui l’a rendue célèbre en 2010, « Whip My Hair ».

« Ma chanson préférée dans le set en ce moment, juste à cause de la sensation de chanter, devrait probablement être » Whip My Hair « , a déclaré Smith, qui est la fille de Will Smith et Jada Pinkett Smith, lors d’une séance en coulisses. entrevue.

« Je pense me raser la tête pendant le spectacle ‘Whip My Hair' », a-t-elle ajouté plus tard. « Ce sera la troisième fois de ma vie à me raser la tête. Je me rase toujours la tête à des moments monumentaux de ma vie où les choses changent vraiment et c’est certainement l’un de ces moments. »

Vers la fin de sa performance énergique, Willow s’assoit sur une chaise pendant que quelqu’un lui rase la tête pendant qu’elle continue de jouer de la guitare.

Les fans semblaient vraiment aimer le moment et sa nouvelle musique en général.

Un fan a commenté: « Ce rasage de la tête était ÉPIQUE !!!! Willow tu es CETTE FILLE !! »

Un autre a écrit : « Willow tu es un génie musical… merveilleux, tout simplement merveilleux.

Pendant le concert, Smith a également expliqué pourquoi, au cours de la dernière décennie, elle avait eu du mal à accepter son premier single, sorti alors qu’elle n’avait que 9 ans.

« Donc, quand j’ai fait ‘Whip My Hair’, je ne savais pas vraiment que c’était une chose importante, parce que j’exprimais juste ma joie et je m’exprimais juste », a-t-elle déclaré. « La jeune Willow était tellement intrépide. Elle était juste comme, ‘Je vais le faire. Je vais le faire comme il faut. Et si tu n’aimes pas ça, alors je suis désolé.’ «

Depuis que Smith a changé les genres de musique avec son nouveau projet punk-rock, elle dit que même si son son est différent, le message est toujours resté le même.

« Même si ‘Whip My Hair’ est si différent de tout ce que vous avez fait, il a toujours un message similaire », a souligné l’un de ses camarades de groupe lors d’un moment en coulisses.

« Oh mon Dieu, c’est pareil », répond-elle. « Soyez vous-même. L’idée centrale de ‘Whip My Hair’ est l’idée centrale de toute ma musique. Les genres changent, mais je dis la même chose à chaque fois. »

« Pendant tant d’années, j’ai en quelque sorte tourné en spirale et je n’ai pas vraiment compris cela, et je voulais m’en éloigner, sans avoir cette compréhension », a-t-elle ajouté. « Je repousse la chose même qui est qui je suis. »

« Je veux promouvoir la positivité. Je veux promouvoir l’expression, et j’ai l’impression que ‘Whip My Hair’ n’était qu’un énorme encouragement pour les gens à être eux-mêmes et à aider les autres à faire de même. »

Smith a également inspiré quelqu’un d’autre à se raser la tête : sa mère.

Pinkett Smith a partagé une capture d’écran d’une publication Instagram que Smith a partagée plus tôt lundi. La photo montre les deux femmes avec la tête rasée alors qu’une Smith souriante pose sa tête sur l’épaule de sa mère.

Smith a légendé la douce photo : « Un cadeau est pur quand il est donné du cœur à la bonne personne au bon moment et au bon endroit, et quand nous n’attendons rien en retour. »