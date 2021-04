Le polyamour peut être défini comme la pratique de s’engager dans plusieurs relations amoureuses en même temps.

Willow Smith a déclaré être polygame à sa mère Jada Pinkett Smith et à sa grand-mère Adrienne Banfield-Norris dans le dernier épisode de Red Table Talk.

Que signifie polyamoureux?

Le polyamour est la pratique de s’engager dans plusieurs relations amoureuses, émotionnelles ou sexuelles en même temps avec le consentement de toutes les parties impliquées. Bien que la culture dominante soit motivée par la monogamie (être avec un seul partenaire), le polyamour est pratiqué depuis des siècles et il en existe de nombreuses formes.

Mercredi (28 avril), la chanteuse de ‘Transparent Soul’ a expliqué à sa famille qu’elle avait choisi d’avoir des relations polyamoureuses. Elle a déclaré: «Avec le polyamour, je pense que le fondement principal est la liberté de pouvoir créer un style de relation qui fonctionne pour vous. Pas seulement entrer dans la monogamie, car c’est ce que tout le monde autour de vous dit est la bonne chose à faire.

LIRE LA SUITE: Willow Smith lance une chanson pop punk inspirée de Paramore avec Travis Barker

Willow Smith révèle qu’elle est polyamoureuse. Photo: Andrew Toth / Getty Images pour The Environmental Media Association, Red Table Talk via Facebook

« Alors, je me suis dit, comment puis-je structurer la façon dont j’aborde les relations avec cela à l’esprit? Aussi, faire des recherches sur le polyamour, les principales raisons pour lesquelles les relations monogames – ou pourquoi le mariage, pourquoi les divorces se produisent – sont l’infidélité. »

La grand-mère de Willow, Adrienne, était un peu sceptique quant à son choix, pensant que tout était une question de sexe. « Pour quelqu’un comme moi, c’est comme si tout était vraiment centré sur le sexe », a déclaré Adrienne.

Cependant, Willow a souligné que le polyamour ne consiste pas nécessairement à avoir des relations sexuelles. Elle a répondu: « Disons que vous n’avez pas toujours été la personne qui veut du sexe tout le temps, mais que votre partenaire l’est. Allez-vous être la personne qui dira: ‘Juste parce que je n’ai pas ces besoins, vous ne pouvez pas les ont-ils non plus? C’est l’une des raisons pour lesquelles je m’intéressais au poly parce que j’y ai été initié à travers une sorte de lentille non sexuelle. Dans mon groupe d’amis, je suis la seule personne polyamoureuse et j’ai le moins de relations sexuelles de tous mes amis. «

La grand-mère de Willow, Adrienne, était sceptique quant à son choix. Image: Red Table Talk via Facebook

La mère de Willow, Jada, semblait beaucoup plus compréhensive quant à sa décision. Elle a déclaré: « Je pense que tout est permis, tant que les intentions sont claires – plus pour vous-même que pour tout. Je sais qu’il y a beaucoup de beauté qui sort des boîtes conventionnelles.

Elle a ajouté: « La plupart des gens pratiquent la monogamie parce qu’ils sentent qu’ils n’ont pas d’autre choix. Nous savons tous que la plupart des gens ici font une non-monogamie éthique de n’importe quelle manière. Pratiquer la monogamie doit être un choix que vous faites, tout comme pratiquer polyamour. Ce ne peut pas être parce qu’on me dit que je suis censé le faire de cette façon. Cela, ma chère, est profondément désuet et ne fonctionne plus. «

Regardez l’épisode complet de Red Table Talk ici.

Le polyamour est-il pour vous Gammy essaie de comprendre la décision de Willow de vivre un style de vie polyamour – à la recherche de plusieurs partenaires intimes en même temps. Dans un débat générationnel animé sur le mariage et la monogamie, Willow parle de sa décision de pratiquer la non-monogamie éthique. Poly Solo Gabrielle Smith et son petit ami marié Alex viennent à la table pour révéler comment leur approche à plusieurs partenaires des relations fonctionne, en particulier avec sa femme. Publié par Red Table Talk le mardi 20 avril 2021

Willow a déjà discuté de son intérêt pour le polyamour dans Red Table Talk, révélant qu’elle est attirée par les hommes et les femmes lors d’un épisode en 2019. «J’aime les hommes et les femmes de la même manière, et je voudrais donc certainement un homme, une femme. Je Je sens que je pourrais être polyfidélite avec ces deux personnes », a-t-elle expliqué.

« Je ne suis pas le genre de personne qui recherche constamment de nouvelles expériences sexuelles. Je me concentre beaucoup sur le lien émotionnel et j’ai l’impression de trouver deux personnes de sexe différent avec lesquelles je me suis vraiment connecté et nous avons eu une relation amoureuse. et la connexion sexuelle, je n’ai pas l’impression que je ressentirais le besoin d’essayer d’aller en trouver plus.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂