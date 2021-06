Willow Smith regrettait son tube de 2010 « Whip My Hair ». Maintenant, elle embrasse la chanson

Willow Smith s’est imposée avec son premier single en 2010 « Whip My Hair ». La fille des stars hollywoodiennes Will Smith et Jada Pinkett Smith n’avait que 9 ans lorsqu’elle a enregistré la chanson R&B contagieuse, qui encourage les filles à se couper les cheveux en secouant les ennemis.

Bien que « Whip My Hair » soit devenu plus tard une source d’embarras pour elle, la chanteuse, 20 ans, a déclaré au magazine L’Officiel qu’elle embrassait maintenant le message important d’amour-propre de la chanson. « Pendant si longtemps, j’ai voulu condamner cette période de ma vie et l’oublier, juste en quelque sorte la mettre sous le tapis », a déclaré Smith. « Je l’ai vraiment regretté. »

Willow Smith a interprété « Whip My Hair » lors de la 24e cérémonie annuelle des Kids’ Choice Awards de Nickelodeon le 2 avril 2011 à Los Angeles. Matt Sayles / AP

Depuis lors, elle s’est rendu compte que « Whip My Hair » s’intégrait parfaitement – au moins thématiquement – aux chansons pop-punk qui apparaissent sur son prochain album, « Lately I Feel Everything », disponible le 16 juillet.

« J’ai réalisé que le contenu de mes chansons a toujours été centré sur l’amour-propre et l’univers et le chemin divin de notre humanité, sur l’expression de soi et l’impatience », a-t-elle expliqué. « J’ai écouté ‘Whip My Hair’ il n’y a pas si longtemps, après de nombreuses années, et j’ai réalisé que c’était le même message. Je ne dis rien qui va à l’encontre de mes valeurs, et en plus de ça, je dis des choses qui sont en harmonie avec mes valeurs. »

Près de 11 ans après la sortie de son premier single « Whip My Hair », Smith sort son cinquième album studio, « Lately I Feel Everything », en juillet. Myles Loftin pour L’Officiel

Smith a poursuivi: « Je viens d’avoir un énorme aha et je me suis dit: » Yo, ne condamnez pas ce côté de votre vie parce que cela vous a donné une fondation et une plate-forme et une base de fans de tant d’individus aimants qui ont été par mon côté à travers tout ce voyage fou et sens dessus-dessous que j’ai eu. »

« Maintenant, je ne le reprendrais jamais », a-t-elle ajouté.

Willow Smith est la vedette du numéro de juillet 2021 de L’Officiel. Myles Loftin pour L’Officiel

Smith a également expliqué à quel point c’était un rêve devenu réalité pour elle, en tant que femme noire, de jouer de la musique rock.

La chanteuse se souvient d’avoir tourné avec le groupe de nu-metal de sa mère, Wicked Wisdom, pendant des années lorsqu’elle était enfant. Bien que Pinkett Smith, 49 ans, ait parfois été confrontée à un racisme intense en tant que femme noire à la tête d’un groupe de hard rock, elle a modelé pour sa fille un moyen puissant de gérer ses détracteurs.

« De toute évidence, elle avait peur », a déclaré Smith à propos de l’observation de Pinkett Smith sur la route. « Mais elle m’a vraiment montré ce qu’était vraiment » la femme « , en prenant position et en n’ayant pas peur des jugements et des perceptions des autres. »

Bien que sa propre musique ne soit nulle part aussi frappante que Wicked Wisdom – qui s’est récemment retrouvée dans un épisode de l’émission-débat Facebook Watch de Pinkett Smith « Red Table Talk » – Smith a déclaré qu’elle était fière de suivre les traces de sa mère.

« Je voulais juste réaliser ce désir que j’avais depuis que j’avais 10 ou 12 ans de chanter du rock, d’être un Femme noire chanter de la musique rock », a-t-elle déclaré.

