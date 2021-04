Willow Smith ‘Red Table Talk’ défie les stéréotypes polyamour

Willow Smith a parlé d’être polyamoureuse dans le dernier épisode de «Red Table Talk» – et elle remet en question certaines des idées fausses les plus courantes sur le sujet.

Expliquant ce que signifie être polyamoureuse pour sa mère, Jada Pinkett-Smith, et «Gammy», Adrienne Banfield-Norris, Smith a parlé de son expérience personnelle avec la non-monogamie.

«Dans mon groupe d’amis, je suis la seule personne polyamoureuse et j’ai le moins de relations sexuelles de tous mes amis», a-t-elle révélé, brisant un mythe commun selon lequel le polyamour est une étiquette utilisée par les personnes qui veulent juste dormir sans faire un engagement envers l’un de leurs partenaires (bien que si quelqu’un choisit de le faire, c’est cool aussi!).

S’exprimant franchement, Willow Smith a souligné qu’il n’y a pas de moyen rigide d’être polyamour.

En fait, pour beaucoup, le but de ce style romantique est de sortir de la nature restrictive de la monogamie traditionnelle.

«Avec le polyamour, je pense que le fondement principal est la liberté d’être en mesure de créer un style de relation qui fonctionne pour vous», a déclaré Smith.

Smith a été rejoint par un groupe diversifié d’invités qui ont parlé de leurs expériences du polyamour, brisant certains des mythes et des perceptions les plus courants sur ce mode de vie.

Le polyamour est la pratique ou l’ouverture à s’engager dans de multiples relations amoureuses avec le consentement de toutes les parties impliquées.

Nous avons parlé à Leon Feingold, un chroniqueur poly-conseil, co-fondateur d’Open Love NY et présentateur du premier TEDx Talk complet sur le polyamour, qui a partagé ce que les gens se trompent à propos du polyamour.

Feingold nous dit que le polyamour respecte les relations traditionnelles mais existe en dehors des normes qu’ils créent.

«Polyamour reconnaît et supprime simplement ces mandats sociaux externes, permettant aux gens de se connecter honnêtement et ouvertement avec les autres naturellement de toutes les manières qui leur conviennent, et de faire évoluer ces connexions au fur et à mesure que les personnes qui les composent changent.»

Les relations polyamoureuses semblent différentes d’une personne à l’autre, et la conversation «Red Table Talk» en est la preuve.

Smith a précédemment parlé d’être une bisexuelle polyamoureuse, en disant: « J’aime les hommes et les femmes de la même manière, et donc je voudrais certainement un homme, une femme. J’ai l’impression que je pourrais être polyfidélite avec ces deux personnes. »

Mais on peut aussi opter pour le polyamour solo, c’est-à-dire avoir des relations multiples mais ne jamais s’entremêler avec une personne, ou choisir de définir les relations dans leurs propres termes.

La monogamie n’est pas pour tout le monde.

Smith a souligné que la monogamie ne fonctionne tout simplement pas pour certaines personnes, même si elles ne s’en rendent pas compte elles-mêmes.

Smith a soutenu que les principales raisons du divorce sont l’infidélité et le manque d’engagement.

« La plupart des gens pratiquent la monogamie parce qu’ils sentent qu’ils n’ont pas d’autre choix. Nous savons tous que la plupart des gens ici font de la non-monogamie contraire à l’éthique de toute façon », a ajouté Pinkett-Smith.

Avoir plus de clarté et d’honnêteté sur vos intentions dans une relation et être ouvert sur votre désir de nouer des relations avec d’autres personnes pourrait être le remède à de nombreuses relations monogames qui échouent.

Comme Feingold nous le dit, c’est un instinct humain naturel de vouloir se connecter avec plusieurs personnes au cours d’une vie.

«Ce n’est que la société, basée sur des influences culturelles religieuses, traditionnelles et archaïques, qui nous dit que les relations sexuelles, romantiques, les partenariats de vie et autres relations intimes ‘devraient’ être exclusives à une seule personne, ou au moins une à la fois, même si ce n’est pas notre nature ou notre désir », dit-il.

Willow Smith cherche à mettre fin aux stéréotypes courants du polyamour.

L’argument de Smith sur le fait d’avoir moins de relations sexuelles que ses amis monogames pourrait surprendre beaucoup de ceux qui abordent le sujet du polyamour avec des préjugés.

En tant que femme bisexuelle, Smith a probablement entendu tous les stéréotypes habituels selon lesquels les femmes bi sont «faciles». Polyamour ajoute une autre possibilité pour les autres de lui faire honte pour sa sexualité.

Mais Smith souligne que beaucoup, comme elle, arrivent au polyamour à travers une «lentille non sexuelle».

En 2019, elle a déclaré: «Je ne suis pas le genre de personne qui recherche constamment de nouvelles expériences sexuelles. Je me concentre beaucoup sur le lien émotionnel. »

Le polyamour apporte toute la bonté des relations traditionnelles mais offre un peu plus de marge de manœuvre sur certaines des règles les plus rigides.

«Le polyamour n’est pas le swing, les orgies, le BDSM ou le sexe sans discernement – mais il n’y a rien de mal à aucun de ces scénarios entre adultes consentants. Cela n’a même pas besoin d’inclure du tout le sexe », nous dit Feingold.

Ces extras sont tous dus à des préférences personnelles, un concept que le polyamour ne cherche pas à définir. Comme Feingold conclut,

« Que les relations polyamoureuses impliquent ou restreignent une combinaison de sexe, d’affection, de romance ou de toute autre chose imaginable, cela dépend uniquement des personnes impliquées. »

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements. Suivre son Twitter pour plus.