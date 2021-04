Willow Smith lance une chanson pop punk inspirée de Paramore avec Travis Barker

« [Transparent Soul] était la chanson qui m’a prouvé que je devais abandonner les insécurités que j’avais à l’idée de faire un projet de ce genre. «

La nouvelle ère de Willow Smith est officiellement arrivée. Le musicien et acteur de 20 ans vient de sortir un tout nouveau morceau de rock alternatif appelé ‘Transparent Soul’ avec Travis Barker de Blink-182 à la batterie – et cela semble incroyable.

En plus du superbe visuel de la performance, Willow a également partagé des photos et des clips sur Instagram, à côté de la légende: «Je suis tellement reconnaissant et excité de commencer ce nouveau voyage!» elle a écrit. « Que les vibrations commencent. »

Les vibrations en question? Les influences musicales de Willow derrière le morceau sont claires: c’est un peu Paramore, un peu Fall Out Boy, avec un peu de batterie Blink-182 signature de Barker sur le dessus.

Parlant des inspirations derrière la chanson, Willow a déclaré: «Je suis tellement reconnaissant pour cet air car il a été créé dans une période si introspective (pendant les deux premiers mois de quarantaine). C’est la chanson qui m’a prouvé que je devais abandonner les insécurités que j’avais à l’idée de faire un projet de ce genre.

«Je n’ai jamais eu l’impression de pouvoir chanter ce genre de musique parce que j’ai toujours été formée pour chanter du R&B et de la pop», a-t-elle poursuivi. «J’ai réalisé que ce n’était pas ma voix qui ne pouvait pas chanter ce genre de musique. J’avais peur de chanter ce genre de musique parce que je ne savais pas ce que les gens penseraient.

Willow s’est inspirée de sa propre expérience dans la pop et le R&B, après avoir noté comment Hayley Williams, Gerard Way et Patrick Stump étaient également influencés par ces genres.

Si vous suivez Willow sur les réseaux sociaux, vous saurez que son son alternatif pop-punk n’est pas complètement à l’improviste. Elle partage des vidéos d’elle-même en train de jouer à la guitare ou de jouer des reprises de rock avec d’autres artistes depuis un certain temps.

«Transparent Soul» est le premier morceau à sortir du prochain album complet de Willow, qui sortira cet été.

L’album présentera également plus de musique inspirée par ses héros adolescents rock alternatif, pop-punk et emo, dont Avril Lavigne, My Chemical Romance et, bien sûr, Paramore.

Comme Willow l’a dit … « Que les vibrations commencent! »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂