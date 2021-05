Willow Smith est pleinement entrée dans son ère pop-punk avec son nouvel album et Avril Lavigne est impliquée.

Willow Smith est sur le point de réaliser tous nos rêves pop-punk. Elle a une collaboration avec Avril Lavigne sur son nouvel album.

Les fans de Willow Smith savent déjà que la star de 20 ans est actuellement dans son ère pop-punk. Le mois dernier (28 avril), Willow est revenu avec une toute nouvelle collaboration de rock alternatif avec le roi de Blink-182, Travis Barker. «Transparent Soul» est le premier avant-goût de son prochain album, qui s’inspire d’icônes pop-punk comme Hayley Williams, Gerard Way et Patrick Stump.

Maintenant, Willow a taquiné ce que nous pouvons attendre du projet et il comprend un duo avec la reine pop-punk Avril Lavigne.

LIRE LA SUITE: Willow Smith révèle qu’elle est polyamoureuse

Willow Smith et Avril Lavigne sortent un duo pop-punk. Image: Jerritt Clark / Getty Images pour Savage X Fenty Show Vol. 2 Présenté par Amazon Prime Video, Steve Jennings / WireImage

S’adressant à W à propos de ses collaborateurs sur le nouveau projet, Willow a déclaré: « J’avais besoin de ce cosign pop-punk. D’abord, j’ai frappé Travis Barker, parce que je me suis dit: ‘Yo, je sais que tu tuerais ça.’ Nous sommes donc entrés en studio ensemble, et je l’ai laissé écouter ‘Transparent Soul’, et il a adoré ça; je tremblais dans le studio, inquiet de savoir s’il penserait que c’était nul. «

Elle a poursuivi: «Ensuite, j’ai voulu que« Grow »sonne comme si c’était sur Radio Disney en 2007, alors j’ai contacté Avril Lavigne; je voulais cette angoisse d’Avril 2007. Quand j’ai entendu ce qu’elle a fait avec ce que je lui ai envoyé, je me suis sentie comme J’ai été ramené à mes deux jours, dans la voiture, en criant simplement: «Je n’ai pas à essayer de vous faire comprendre! C’était au-delà de toute joie que j’aurais pu imaginer. «

Cela ressemble déjà à la chanson la plus emblématique de tous les temps.

Quant au changement de genre, Willow a expliqué: « J’ai toujours voulu faire un album de métal, parce que ma mère était mon inspiration quand j’étais enfant. Je suis partie en tournée avec elle quand j’avais 7 ou 8 ans, quand elle a joué à Ozzfest avec son groupe, Wicked Wisdom. Voir une femme noire forte sur scène chanter du rock était tellement incroyable. «

Elle a ajouté: « Je n’ai jamais pensé que je pourrais faire de la musique rock, parce que j’ai été formée depuis l’âge de 8 ans pour chanter du R&B. Ensuite, j’étais juste comme, tu sais quoi? Eff, pourquoi ne pas me laisser voir si je peux vraiment y parvenir vision musicale? «

Dans l’état actuel des choses, il n’y a pas de date de sortie ou de titre pour le nouveau duo ou album Avril de Willow. Nous vous tiendrons au courant dès qu’il y en aura.

