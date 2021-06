Willow Smith dit qu’elle a été victime d’intimidation pour avoir écouté Paramore et My Chemical Romance

« J’espère juste que les filles noires qui écoutent ma musique et écoutent cet album voient que nous sommes plus nombreux. »

Avant la sortie de son nouvel album, notre nouvelle sauveuse pop-punk Willow Smith parle de son amour du genre et du fait qu’elle n’a pas toujours été acceptée pour écouter ce genre de musique.

Avec la sortie de son dernier single « Transparent Soul » avec Travis Barker de Blink-182, Willow, 20 ans, s’est imposée comme l’une des jeunes artistes les plus excitantes de 2021 à la tête du renouveau des genres pop-punk et emo. Son prochain album s’inspire également de Fall Out Boy et Avril Lavigne, qui figure sur l’un des morceaux.

Cependant, dans une nouvelle interview avec V Magazine, Willow a expliqué comment elle avait été victime d’intimidation lorsqu’elle était plus jeune pour ses goûts musicaux, en particulier parce qu’elle écoutait des groupes comme Paramore et My Chemical Romance.

Willow Smith a été victime d’intimidation pour avoir écouté MCR et Paramore. Photo : Kevin Mazur/Getty Images pour Savage X Fenty Show Vol. 2 Présenté par Amazon Prime Video, Reprise Records

Dans l’interview, Willow a parlé au musicien de métal Alexis White des pressions d’être une femme noire au sein des foules punk et métal. Elle a également évoqué la façon dont les mêmes hypothèses étaient évidentes au cours de ses jeunes années.

« Être une femme noire dans le monde du métal est très, très différent des pressions que l’industrie de la musique exerce sur vous », a déclaré Willow. « Maintenant, c’est comme une pression supplémentaire de la culture métal, du monde du métal et du rock en général. J’avais l’habitude d’être victime d’intimidation à l’école pour avoir écouté Paramore et My Chemical Romance.

Willow a poursuivi: « Juste à travers la musique que je sors en ce moment et la représentation que je peux apporter au mix, j’espère juste que les filles noires qui écoutent ma musique et écoutent cet album voient qu’il y a plus de nous là-bas.

C’est une chose réelle, vous n’êtes pas seul. Tu n’es pas la seule fille noire qui souhaite pouvoir retourner ses cheveux sur le côté et porter un eye-liner noir, tu vois ce que je veux dire ? »

Parlant des inspirations derrière sa nouvelle musique, Willow a précédemment déclaré: «Je n’ai jamais eu l’impression de pouvoir chanter ce genre de musique parce que j’ai toujours été formé pour chanter du R&B et de la pop. J’ai réalisé que ce n’est pas ma voix qui ne peut pas chanter ce genre de musique. J’avais peur de chanter ce genre de musique parce que je n’étais pas sûr de ce que les gens penseraient.

Willow compte parmi les influences de sa nouvelle musique Hayley Williams, Gerard Way, Avril Lavigne et Patrick Stump.

