Willow Showrunner espère ce que les fans tireront de la finale de la saison

saule n’a pas pris le meilleur départ en ce qui concerne les opinions du public, mais au fur et à mesure que la série progressait, la renaissance de Disney + du fantasme semble s’être fait aimer de plus de fans alors qu’elle atteignait sa conclusion. Maintenant showrunner Jonathan Kasdan espère que le teasing d’un plan de trois saisons pourra se concrétiser et a révélé à The AV Club qu’il avait un espoir spécifique quant à la façon dont les fans se sentiraient après avoir regardé l’apogée de la saison.





« Eh bien, j’espère qu’à la fin des huit [episodes] cela ressemble à une continuation cathartique et à une expansion de ce que nous venons à peine de goûter dans le film. Tu sais, je me sentais comme George [Lucas] et Ron [Howard] ensemble, et [Willow screenwriter] Bob Dolman, a vraiment créé une fenêtre sur un très grand monde qui était peuplé de types de personnages familiers au genre fantastique, mais distincts. Et j’avais juste hâte d’ouvrir cette porte et de créer de nouveaux types et de nouvelles façons d’y accéder. Et j’espère qu’à la fin, vous serez suffisamment investi pour vouloir voir plus de ces personnages et vivre de nouvelles aventures avec eux, avec des ténèbres encore plus grandes que celles auxquelles ils sont confrontés en ce moment. »





Willow a divisé les fans, mais en a-t-il fait assez pour assurer une deuxième saison ?

Disney+

Les renouvellements des émissions fantastiques, avec leurs coûts de production élevés, ont été difficiles à prévoir ces dernières années. Avec Amazon Studios s’engageant sur plusieurs saisons de Les anneaux de pouvoir avant même la diffusion d’un seul épisode, mais Netflix annulant des dizaines de productions à gros budget après une seule saison, il n’y a aucun moyen de savoir où saule tombera quand il s’agira d’un renouvellement.

FILM VIDÉO DU JOUR

De tous les streamers, Disney + s’est principalement concentré sur ses différents Marvel et Guerres des étoiles spectacles, ce qui signifie qu’il n’y a pas beaucoup de comparaisons sur la façon dont les renouvellements sont pris en compte et quels sont les facteurs déterminants pour décider quels spectacles obtiennent et n’obtiennent pas le feu vert. Même avec un coup de pouce de la performance de la finale en ce qui concerne chez saule critiques, les volumes de visionnage connus du début de la série, qui ont atteint environ 2,1 millions de téléspectateurs uniques, ne brossent pas un tableau d’un succès écrasant. D’autres originaux de Disney +, même ceux qui ont également reçu leur juste part d’attentats à la critique tels que She-Hulk : avocateont vu des chiffres d’audience beaucoup plus élevés autour d’une moyenne de 8 millions, ce qui fait chez saule chiffres pâles en comparaison.

Bien sûr, en comparant saule à tout spectacle a ses problèmes. Le MCU et Guerres des étoiles les franchises ont d’énormes bases de fans dédiées qui vont au-delà de la simple nostalgie. Netflix montre comme Mercredi ont tiré d’un grand coup de pouce des médias sociaux qui saule n’a eu aucun pied, apparemment parce qu’il ne présente pas de séquence de danse qui pourrait devenir virale sur TikTok. Dans l’ensemble, cela rend la décision apparemment évidente de ne pas renouveler saule la seule option pour Disney et Lucasfilm, mais la tendance d’une balise #RenewWillow sur Twitter pourrait encore réussir à influencer une décision, mais c’est quelque chose que les fans devront attendre pour le savoir.