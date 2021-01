Willow: la série Sequel a un nouveau directeur

Disney + continue avec le travail de production de « saule», Une série qui donnera une continuité à l’un des films fantastiques les plus emblématiques des années quatre-vingt, ainsi qu’une étape forte dans la carrière du jeune cinéaste d’alors Ron Howard.

La dernière présentation aux investisseurs de Disney annoncerait Jon M. Chu, responsable de la comédie « Asiatiques riches fous», Comme l’un des réalisateurs de la série, mais après le récent départ de Chu dans le projet, un nouveau directeur a déjà été nommé.

Vous pourriez aussi être intéressé par: George Clooney va produire le redémarrage de « Buck Rogers »

Jonathan Entwistle aurait gagné en notoriété grâce à son travail de créateur de la série « L’Endo du F *** ing World« Y »Je ne suis pas d’accord avec ça»Et a maintenant été signé en tant que réalisateur et producteur exécutif sur l’épisode pilote de la série.

Entwistle aurait également écrit le script de ce pilote, rejoignant l’équipe qui comprend Jonathan Kasdan (scénariste de ‘Solo: une histoire de Star Wars‘) O Wendy Mericle (La Flèche). Avec ce monde épique d’épées, de sorcellerie et d’aventure, saule il a captivé et influencé beaucoup de gens », a-t-il déclaré au Hollywood Reporter.

«Je suis ravi de participer à ce voyage et de travailler avec Jon et Wendy pour créer quelque chose qui est profondément lié au film original et qui sera également un ajout amusant et frais à l’histoire bien-aimée. Pouvoir jouer dans le monde si douloureusement créé par Ron en 1988 est un rêve devenu réalité pour moi. «

Début janvier, Chu Il aurait communiqué que, en raison des restrictions de voyage et de son prochain bébé en route, il ne pourrait pas faire partie du projet, alors il annoncerait sa retraite non sans remercier d’abord les dirigeants de Disney + de l’avoir envisagé pour travail, en leur souhaitant bonne chance dans la production.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Hannibal: la conversation sur la nouvelle saison a été revitalisée

Warwick Davis Il reprendra son rôle de personnage principal de l’histoire avec un casting comprenant de nouveaux membres. Ellie Bamber il est Colombe, une cuisinière qui découvre qu’elle est « l’élue ». Cailee Spaeny il est Trousse, la sœur jumelle d’un prince captif et Erin Kellyman serpa Jade, serviteur de Trousse et sa meilleure amie.

Le tournage doit commencer dans gallois Durant le printemps. Bien que ce ne soit pas une partie active du projet, Howard c’était une partie importante de son développement et de l’écriture du scénario. Il n’y a toujours pas de date estimée pour sa première.