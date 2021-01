Willow Disney + Series veut la star de Spider-Man Tony Revolori pour le rôle principal

Homme araignée La star de la série Tony Revolori est en pourparlers pour un rôle principal dans le Émission de télévision Willow, la prochaine adaptation suite du film fantastique classique en préparation à Disney +. La nouvelle série vient de Jonathan Kasdan, qui a écrit l’épisode pilote et sert de co-showrunner aux côtés de Wendy Mericle, en collaboration avec le réalisateur original Ron Howard et l’écrivain Bob Dolman. Lucasfilm, le studio derrière le film, est également derrière la série Disney +, bien que Lucasfilm et Disney aient refusé de commenter l’histoire.

le saule La série se déroule des décennies après les événements du film original et la série suivrait un groupe en mission pour sauver un prince kidnappé. Bien qu’elle présentera le retour de Warwick Davis en tant que héros titulaire Willow Ufgood, la série présentera plusieurs personnages originaux joués par une toute nouvelle distribution. Avec Revolori, le casting principal comprendrait Ellie Bamber, Cailee Spaeny et Erin Kellyman.

Par date limite, les nouveaux personnages de Willow incluent Dove (Bamber), une femme de ménage sans prétention dont la trame de fond est très similaire à l’original Willow. En tant que « l’élu », Dove est rejoint par Kit (Spaeny), la sœur jumelle du prince dont le frère a été kidnappé, et Jade (Kellyman), un serviteur et meilleur ami de Kit qui sert de boussole morale au groupe. Rappelant le personnage de Val Kilmer dans l’original, un voleur et menteur nommé Boorman fait également partie du groupe, bien qu’il ne soit pas clair si c’est le rôle que Revolori est en négociations pour représenter.

Tony Revolori est peut-être mieux connu pour jouer à Flash Thompson dans l’univers cinématographique Marvel. Il a fait ses débuts en tant que personnage face à Tom Holland dans le rôle de Peter Parker en 2017 Spider-Man: retour à la maison, reprenant plus tard le rôle dans la suite de 2019 Spider-Man: loin de chez soi. Il devrait également reprendre le rôle dans le troisième Homme araignée Film MCU qui tourne actuellement en Géorgie. La suite sans titre devrait sortir en salles le 17 décembre 2021.

De même que Spider-Man 3, Revolori est également attaché à la prochaine comédie dramatique de Wes Anderson La dépêche française, un film qui sort également cette année. L’acteur fait partie d’une distribution d’ensemble qui comprend également des noms comme Benicio del Toro, Adrian Brody, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Frances McDormand et Jeffrey Wright. Ce sera la deuxième fois que Revolori travaillera avec Anderson, comme il était précédemment dirigé par le cinéaste de Le Grand Budapest Hotel.

Sorti en 1988, l’original saule Le film a acquis une forte popularité au cours des décennies qui ont suivi sa sortie, faisant partie des films fantastiques les plus populaires jamais réalisés. Conçu par George Lucas, le film a été écrit par Bob Dolman et réalisé par Ron Howard. Il suit Warwick Davis dans le rôle de Willow, un fermier qui doit partir en quête pour protéger un bébé d’une reine maléfique qui jure de la détruire et de conquérir le monde.

Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour le saule série sur Disney +, mais elle devrait arriver en 2022. Le tournage aura lieu au Pays de Galles cette année. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

