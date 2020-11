Willow Disney + Series poursuit le trio héroïque pour l’aventure Prince Saving

le Émission de télévision Willow a les yeux fixés sur trois fils féminins. Erin Kellyman, Cailee Spaeny et Ellie Bamber sont toutes en négociations pour jouer dans la prochaine série basée sur le film fantastique emblématique des années 1980 saule. Les fans du film original étaient très heureux d’apprendre que Warwick Davis revenait pour reprendre le rôle-titre après des années de rumeurs et de spéculations. Disney + et Lucasfilm ont annoncé la série en octobre, avec le réalisateur Ron Howard attaché à la production.

Aucun détail solide et officiel de l’histoire n’a été révélé sur le Émission de télévision Willow. Selon les informations de casting obtenues, la série tournera autour d’un groupe qui doit aller sauver un prince qui a été kidnappé. « Les membres de l’équipe incluent Dove (Ellie Bamber), dont la trame de fond ressemble à celle de Willow du film. Dove est une femme de ménage sans prétention qui prouve qu’elle est «l’élue» alors qu’elle entreprend le voyage. « Elle est accompagnée par Kit (Cailee Spaeny), « la princesse dont le frère jumeau a été enlevé. Elle est destinée à être un chef et finalement la reine. »

Erin Kellyman jouerait Jade dans le Émission de télévision Willow. Jade est « une servante qui est la meilleure amie et la boussole morale de Kit. Elle est en passe de devenir la meilleure jeune guerrière du royaume. » En plus des rôles féminins, il y a aussi un rôle masculin qui semble très similaire à Madmartigan de Val Kilmer de l’original saule film. Les informations de casting disponibles décrivent le personnage mystérieux comme «un voleur et un menteur, il rejoint la quête en échange de sa sortie de prison». Cela ressemble certainement beaucoup à Madmartigan et à la façon dont il a fait équipe avec Willow en 1988.

le Émission de télévision Willow est un projet que Jonathan Kasdan, qui a écrit le pilote et sert de co-showrunner aux côtés de Wendy Mericle, tente de décoller depuis un certain temps déjà. Jon M. Chu devrait diriger l’épisode pilote, tandis que le réalisateur du film original Ron Howard et l’écrivain Bob Dolman produiront, aux côtés de Lucasfilm. En plus des nouveaux rôles principaux féminins et du retour de Warwick Davis, la série Disney + présentera également «de tout nouveaux personnages dans le royaume enchanté des reines des fées et des monstres Eborsisk à deux têtes».

On ne sait pas quand cette série originale de Disney + commencera la production, mais si le casting a déjà lieu, on peut imaginer qu’ils seront prêts à être lancés au début de l’année prochaine. On ne sait pas si la série utilisera la technologie de tournage que Jon Favreau et son équipe ont utilisée pour Le mandalorien, mais il semble probable qu’ils le feront, en particulier avec d’autres projets Lucasfilm en cours qui emboîtent le pas. Nous devrons simplement attendre de voir comment le pilote va bien pour savoir si le saule les fans pourront voir la série. Deadline a été le premier à rendre compte de la Émission de télévision Willow actualités de casting.

Sujets: Willow, Willow 2