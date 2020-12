Willow Disney + Series obtient une date de sortie 2022

le Émission de télévision Willow se passe officiellement. Alors que Lucasfilm, acheté par Disney en 2012, est surtout connu pour ses contes de galaxies de Star Wars loin, très loin – ces histoires ne sont pas les seules pour lesquelles le bardeau est connu. saule, un drame dark fantasy 1988, a également été publié par le label. Aujourd’hui, lors de la grande journée des investisseurs de Disney, il a été annoncé que saule obtiendrait une suite qui sera publiée directement sur le streamer du studio, Disney +.

Willow, une série originale de Lucasfilm avec Warwick Davis, avec pilote réalisé par @JonMChu, arrive en 2022 à @DisneyPlus. pic.twitter.com/6t6s09gNbZ – Disney (@Disney) 10 décembre 2020

saule, sorti en 1988, a été réalisé par Ron Howard et écrit par Bob Dolman à partir d’une histoire de George Lucas, qui a également produit. Le film mettait en vedette Warwick Davis, Val Kilmer, Joanne Whalley, Jean Marsh et Billy Barty. L’histoire suit Davis, qui joue un aspirant sorcier qui protège un bébé femelle prophétisé pour provoquer la chute de la méchante reine de cette reine qui jure de détruire le bébé et de conquérir le monde. Le film a reçu des critiques mitigées de la part des critiques et n’a rapporté que 137 millions de dollars. Produit pour environ 35 millions de dollars, cependant, il a été un succès financier, sinon un blockbuster majeur. Avec deux prix académiques, le film a également créé un fan actif qui a longtemps appelé à un suivi.

George Lucas avait eu l’idée de l’histoire en 1972, 16 ans avant sa sortie. Bien que Lucas ait travaillé pour attacher les acteurs et l’équipe, il n’a pu faire tourner le film qu’au milieu des années 1980 car la technologie des effets visuels n’avait pas suffisamment mûri. Les étoiles se sont finalement alignées après la fin de Howard Cocon et le propre Industrial Light & Magic (ILM) de Lucas pouvait gérer les effets visuels. Aujourd’hui, plus de 30 ans après que le film a fait ses débuts, les fans peuvent s’attendre à son retour pour être présentés à une toute nouvelle génération de fans.

Le pilote de la série suite sera réalisé par Jon M. Chu, de Asiatiques riches fous la célébrité. Au-delà de cela, il est en développement et le réalisateur pilote, on sait peu de choses sur la série ou où l’histoire va mener. Ron Howard, un producteur exécutif de la série, la décrit comme un « penchant créatif » plutôt que comme un « retour nostalgique ». Willow, joué par Warwick Davis, reviendra. Davis est également un ancien de Star Wars, ayant joué l’un des Ewoks originaux.

Il y a eu une longue période de silence de la part de Lucas, pendant la concentration inébranlable du label sur le Guerres des étoiles univers. Maintenant que Disney + offre un vaste public nouveau et avide d’histoires, l’extraction de titres bien-aimés de valeur semble être une opportunité en or pour toute la House of Mickey (et tous ses sous-labels) de développer leur propriété intellectuelle dans diverses directions et de diffuser leurs racines. loin et au loin. Explosant rapidement vers 100 millions d’abonnés, il y a fort à parier qu’il y aura une audience potentiellement importante pour cette suite de Willow à trouver sur Disney +.

D’autres histoires de George Lucas se déroulant dans cette galaxie pourraient-elles trouver des préquelles, des suites et plus encore? Pour la réponse à cela, ainsi que la date de sortie officielle de la série de suites Willow, vous devrez rester à l’écoute. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.

