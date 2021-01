Willow Disney + Series obtient que je ne suis pas d’accord avec ce co-créateur pour diriger

saule a trouvé un remplaçant pour Jon M. Chu. Je ne suis pas d’accord avec ça Le co-créateur Jonathan Entwistle a été sollicité pour diriger la série très attendue. Chu était à l’origine à bord pour diriger l’émission Willow TV, mais a rencontré des problèmes de programmation qui l’ont forcé à se retirer de la production. Le film original est sorti en salles en 1988 et a été réalisé par Ron Howard. Il a été produit par George Lucas et écrit par Bob Dolman à partir d’une histoire de Lucas.

Ron Howard revient à la production exécutive L’émission de télévision Willow aux côtés de Jonathan Kasdan, Jon M. Chu et Wendy Mericle. Il a été annoncé en fin de semaine que Lucasfilm avait fait appel à Jonathan Entwistle pour diriger la série Disney +, dont on a parlé pour la première fois en 2005. Entwistle est également à bord en tant que producteur exécutif. Entwistle avait ceci à dire à propos de la signature du projet tant attendu.

« Avec son monde épique d’épées, de sorcellerie et d’aventure, saule captivé et influencé tant de gens. Je suis ravi de faire ce voyage et de travailler avec Jon et Wendy pour créer quelque chose qui est à la fois profondément enraciné dans ce film original et aussi un ajout frais, drôle et charmant à l’histoire bien-aimée. Pouvoir jouer dans le monde si minutieusement conçu par Ron en 1988 est un rêve devenu réalité pour moi. «

Warwick Davis est prêt à revenir au rôle-titre de Willow Ufgood pour le Émission de télévision Willow. Ufgood est l’apprenti héroïque et le sorcier Nelwyn du film original. Ellie Bamber, Erin Kellyman et Cailee Spaeny ont également rejoint le casting, alors qu’il a été rapporté que Lucasfilm a les yeux rivés sur Homme araignée star de la série Tony Revolori en tant que personnage principal non identifié. On pense que le jeune acteur est actuellement en pourparlers avec le studio.

Production sur le Émission de télévision Willow devrait commencer ce printemps au Pays de Galles. Il n’y a pas de date de sortie fixée, mais on peut facilement voir l’émission faire ses débuts sur Disney + à un moment donné l’année prochaine, en fonction du bon déroulement des choses. La crise de santé publique pourrait créer des barrages routiers, ce qui s’est produit à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée avec d’autres productions de toutes tailles. On ne sait pas non plus si la série utilisera le support, que Jon Favreau a présenté pour The Mandalorian. The Medium révolutionne actuellement la façon dont les films et les émissions de télévision sont filmés.

Jonathan Entwistle est surtout connu pour avoir développé Fin du monde putain en tant que réalisateur principal de la série et producteur exécutif. Entwistle a également co-créé, écrit et réalisé Je ne suis pas d’accord avec ça avec Christy Hall. La série a fait ses débuts au début de l’année dernière et a été un succès. Cependant, il a ensuite été annulé en raison de la crise de santé publique. Le Hollywood Reporter a été le premier à annoncer qu’Entwistle a été sollicité pour diriger et produire le très attendu Émission de télévision Willow pour Disney +.

