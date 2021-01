Willow Disney + Series cherche un nouveau réalisateur après la sortie de Jon M. Chu

le saule La série Disney + devra trouver un nouveau réalisateur car Jon M. Chu a annoncé son départ du projet. Le mois dernier, Disney a confirmé que Chu dirigerait l’épisode pilote de la série avec une sortie prévue pour 2022, mais la production a depuis été repoussée à cet été. S’adressant à Twitter, le cinéaste explique que sa sortie n’est pas personnelle et n’est qu’une question de timing maintenant que sa famille a un nouvel ajout en route. De la publication Twitter:

Mise à jour personnelle sur Willow pour @disneyplus sur lequel j’ai travaillé … pic.twitter.com/eS7uurCMfg – Jon M. Chu (@jonmchu) 11 janvier 2021

«J’ai le cœur brisé de vous faire savoir que je dois malheureusement m’éloigner de la direction de Willow. Avec le calendrier de production qui bouge en raison des verrouillages continus au Royaume-Uni, et avec un nouveau bébé à venir cet été (surprise!), Le moment est venu ne va pas travailler pour moi et ma famille. «

« Comme vous le savez peut-être, saule est l’un de mes films préférés depuis que je suis enfant, donc je suis dévasté de ne pas pouvoir travailler avec certains de mes héros anciens et nouveaux comme Kathy, Ron, Jon, Wendy, Michelle et le casting incroyable et l’équipage qu’ils ont mis en place. Comme un enfant qui voit saule pour la première fois dans les années 80, je me réjouis de voir son nouveau monde magique se dérouler en tant que fan très enthousiaste. Et garçon, ont-ils une aventure en magasin pour vous! J’ai hâte que vous en fassiez tous l’expérience bientôt. Beaucoup d’amour et de prendre soin les uns des autres pendant les temps qui changent rapidement, Jon M. Chu. «

Le nouveau saule est écrit par Jonathan Kasdan (Solo: une histoire de Star Wars) avec Kasdan comme co-showrunner aux côtés de Wendy Mericle (La Flèche). Avec Chu quittant le projet, une recherche est maintenant en cours pour un nouveau directeur. Kasdan, Mericle, Ron Howard, Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan et Imagine Television seront les producteurs exécutifs. Roopesh Parekh et Hannah Friedman serviront de co-showrunners. Davis reviendra pour représenter Willow dans le cadre d’un casting qui comprend à la fois des visages anciens et nouveaux.

Sorti en 1988, l’original saule Le film a été réalisé par Ron Howard et écrit par Bob Dolman et George Lucas. Il mettait en vedette Warwick Davis en tant que personnage titulaire, un fermier qui doit protéger un bébé d’une reine maléfique déterminée à conquérir le monde. La distribution de l’ensemble Willow comprenait également Val Kilmer, Joanne Whalley, Jean Marsh, Billy Barty, Pat Roach et Kevin Pollack. Un succès au box-office, le film était en attente de deux Oscars et a longtemps été considéré comme un classique culte.

Malgré sa popularité, saule n’a jamais eu de suite ou de redémarrage jusqu’à présent. Il y a eu des rumeurs d’adaptation d’une série télévisée depuis des années, et Davis a été ouvert dans diverses interviews sur son intérêt à revenir dans le rôle. Avec Disney cherchant à augmenter son service de streaming avec des titres exclusifs, le moment était enfin venu pour le saule la renaissance se produira. Espérons simplement que la production avance comme prévu après la sortie de Chu avec un nouveau réalisateur bientôt à bord. Cette nouvelle nous vient de Jon M. Chu sur Twitter.

Sujets: Willow 2, Willow