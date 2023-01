« Willow », aura-t-elle une saison 2 sur Disney Plus ?

La première saison de « Willow », une série Disney Plus et suite du film du même nom de 1988, a été créée sur la plateforme de streaming le 30 novembre 2022 et s’est terminée le 11 janvier 2023 après huit épisodes passionnants. Pour cette raison, les fans demandent un deuxième versement.

L’histoire qui a commencé avec un aspirant sorcier d’un village de Nelwyn et une fille destinée à unir les royaumes, qui a aidé à détruire une reine maléfique et à bannir les forces des ténèbres, se poursuit de nombreuses années plus tard dans une série d’aventures fantastiques développée par Jonathan Kasdan.

Cette fois saule Il dirige une bande de héros inadaptés dans une dangereuse mission de sauvetage à travers un monde au-delà de son imagination. Ensuite,il y aura une deuxième saison Série Disney+?

AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Disney n’a pas confirmé une deuxième saison de « saule”mais comme on le voit dans le dernier chapitre et dans la scène post-générique, l’histoire du groupe dirigé par le légendaire sorcier pourrait se poursuivre dans une nouvelle fournée d’épisodes.

À la fin de la première saison de « Willow », les héros accomplissent leur mission, mais ils doivent encore affronter un ennemi plus dangereux. Aussi, la scène post-générique montre que ce que nous avons vu n’était que le premier tome et qu’il y en a deux autres.

En conversation avec RadioTimes, le créateur de la série, Jonathan Kasdan, a déclaré qu’il espère qu’une deuxième saison sera réalisée et qu’ils pourront réintroduire Val Kilmer en tant que Madmartigan, puisque les restrictions de Covid-19 ne lui ont pas permis de se rendre sur le plateau. d’enregistrement.

Ne pouvant compter sur Kilmer, ils ont décidé que «Ils ne changeraient pas l’histoire que nous racontions« , sinon quoi « ils le prolongeraient de telle manière que le mystère de ses allées et venues pourrait subsister tout au long de la saison et peut-être conduire à de nouvelles destinations.”.

Il a également admis qu’ils avaient laissé certaines portes ouvertes. « L’intention était qu’il y ait toujours une place pour [Kilmer] dans ce monde. Et dès que ce sera possible, nous aimerions le voir revenir à l’écran en tant que personnage, car il fait tellement partie de l’ADN de ce que nous aimons tous dans le film original, il a apporté quelque chose de si frais au genre .”.

« Si Warwick était l’âme de Willow, Val était l’esprit, et c’est trop important pour ne pas vouloir et convoiter votre émission de télévision. Alors oui, j’attends avec impatience le jour où Madmartigan sera révélé.« , il ajouta.