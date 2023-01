Disney+

Willow atteint sa finale de saison avec la première de l’épisode 8 sur la plateforme Disney +. Afin de ne rien manquer, nous vous indiquerons à quelle heure de la journée il arrivera.

©Disney+Willow: à quelle heure est la première du dernier chapitre 8 sur Disney +.

saule C’est l’un des nombreux classiques des années 80 qui a marqué une époque dans le public enfantin devenu adulte. C’est pourquoi des décennies plus tard, ils apprécient leurs séries télévisées sur le service de streaming Disney+ qui fonctionne comme une suite et a déjà publié 7 épisodes. Cette semaine, ils diffuseront le huitième et dernier de la saison, vous devez donc être conscient de son temps pour en profiter au moment de sa sortie.

« Un sorcier en herbe dans un village de Nelwyn et une fille destinée à unir les royaumes, qui a aidé à détruire une reine maléfique et à bannir les forces des ténèbres. Maintenant, dans un monde magique où les brownies, les sorciers, les sorciers fleurissent, les trolls et autres créatures mystiques , l’aventure continue. Dans Willow, un groupe de héros devra se lancer dans une quête dangereuse voyageant au-delà de leur maison, affrontant leurs démons intérieurs et s’unissant pour sauver leur monde »précise son synopsis.

+ À quelle heure l’épisode 8 de Willow sera-t-il diffusé sur Disney +

saule Il est arrivé sur la plateforme le 30 novembre de l’année dernière et il y a déjà sept épisodes qui sont disponibles. Le huitième chapitre qui clôturera la saison sera présenté en première dans Disney+ ce mercredi 11 janvier. Ce sera à 2h00 du Mexique, du Costa Rica et du Guatemala; le 3h00 du matin depuis la Colombie, le Pérou et le Panama; le 4h00 du matin depuis la Bolivie, le Venezuela et Porto Rico; le 5h00 du matin depuis l’Argentine, le Chili et le Brésil; et les 9h00 depuis l’Espagne.

Pour le moment, il n’a pas été confirmé si saule Il aura une deuxième saison en streaming, mais comme cela se passe aujourd’hui, cela dépendra du nombre de vues. En règle générale, les critiques arrivent quelques jours après la fin de la saison et tout le monde peut deviner si la série reviendra pour plus d’épisodes.

Le protagoniste Warwick-Davis Il avait avoué à plus d’une reprise son intention d’interpréter à nouveau Willow Ufgood et finalement fin 2020 le projet est devenu officiel. L’acteur est accompagné Ellie Bamber, Ruby Cruz, Erin Kellyman, Tony Revolori, Amar Chadha-Patel et Dempsey Bryk.

