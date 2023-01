Willow : à quand la finale de la série sur Disney+

Disney+

Willow a élargi la mythologie du film culte de la fin des années 80 et va bientôt terminer sa tournée sur Disney+. Quand se termine-t-il ?

© IMDbsaule

saule j’arrive à Disney+ le 30 novembre avec un double épisode dans lequel l’intrigue a commencé avec laquelle la mythologie du film culte des années 80 s’est élargie avec Warwick-Davis dans la peau du petit sorcier au grand cœur et prêt à vivre les aventures les plus dangereuses pour vaincre les forces des ténèbres qui reviennent encore et encore sur ses terres.

La série a eu un très bon accueil de la part des critiques spécialisés qui lui ont attribué un taux d’acceptation de 85% sur le web Tomates pourries tandis que les sensations que cette émission de télévision a laissées au public en général semblent être moins positives si l’on tient compte du fait qu’avec plus de 2990 critiques, le pourcentage moyen d’acceptation de saule est de 42 %.

Willow touche à sa fin

saulecependant, il a un degré élevé de popularité au sein de la plateforme de streaming Disney+ où il a été classé sixième parmi les séries les plus regardées sur le service au cours de la première semaine de 2023. Quels programmes l’ont dépassé ? Famille moderne en cinquième position, L’anatomie de Grey en quatrième, gars de la famille en troisième, les Simpsons en deuxième et le numéro un l’a pris Bluey.

L’histoire de saule commence avec « Un sorcier en herbe dans une ville de Nelwyn et une fille destinée à unir les royaumes, qui a aidé à détruire une reine maléfique et à bannir les forces des ténèbres. Désormais, dans un monde magique où fleurissent brownies, sorciers, trolls et autres créatures mystiques, l’aventure continue. Dans Willow, un groupe de héros devra se lancer dans une quête dangereuse voyageant au-delà de leur maison, affrontant leurs démons intérieurs et s’unissant pour sauver leur monde..

saule Il compte un total de huit épisodes et la fin de la première saison arrivera le 11 janvier sur la même plateforme où vous avez pu profiter de l’émission télévisée jusqu’à présent : Disney+. El reparto del show se completa con Ellie Bamber como Elora Danan/Dove/Brünhilde, Ruby Cruz como la princesa Kit, Erin Kellyman como Jade, Tony Revolori como el príncipe Graydon, Amar Chadha-Patel como Boorman y Dempsey Bryk como el príncipe Airk, entre autres.

