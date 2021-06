William Zabka ne s’est pas beaucoup amusé au Comic-Con avant Cobra Kai

Assister au Comic-Con est beaucoup plus amusant maintenant qu’auparavant Guillaume Zabka suite au succès retentissant de Cobra Kai. En 1984, Zabka apparaît dans Le Karaté Kid comme Johnny Lawrence, le combattant de Cobra Kai qui perd face à Daniel LaRusso (Ralph Macchio) à la fin. Le personnage est l’un des méchants les plus connus des années 1980, et la renommée attachée aurait fait rencontrer Zabka Karate Kid fans au Comic-Con au cours des dernières années.

Cobra Kai a inversé le récit lors de sa première en 2018 en faisant de Johnny Lawrence le rôle d’un protagoniste. Bien qu’il soit le méchant du film original, les fans ont plutôt bien aimé Johnny et la série est très vite devenue populaire. De retour au Comic-Con après être devenu la star de Cobra Kai, Zabka a remarqué qu’il recevait des réactions très différentes de la part des fans qui étaient maintenant beaucoup plus heureux de le rencontrer. L’acteur a détaillé son expérience au Comic-Con dans une récente interview sur le WTF avec Marc Maron Podcast.

« C’est un voyage. J’adore ça maintenant parce que jusqu’à Cobra Kai, j’étais la table où les pères montaient et disaient: ‘Je veux juste que mon enfant te rencontre. Ce gars était le plus gros connard. Ravi de te rencontrer.’ Et ils s’en allaient. Maintenant, j’ai des gens qui vont et viennent, ‘Hé, je t’aime dans la série. Johnny est cool maintenant.' »

Également dans l’interview, Zabka a révélé comment il avait été celui qui avait annoncé la nouvelle à l’acteur de John Kreese, Martin Kove, qu’un Le Karaté Kid la série allait arriver. Kreese aurait voulu entrer immédiatement dès que Zabka lui a parlé du spectacle alors que les deux assistaient à la même convention de fans. Kreese de Kove est maintenant présenté comme personnage principal de la série aux côtés de Johnny Lawrence de Zabka.

Maintenant trois saisons dans, Cobra Kai a amené d’autres stars invitées de la série de films originale. Un teaser faisant la promotion de la quatrième saison révèle que Thomas Ian Griffith sera le prochain à s’amuser en reprenant son rôle de Terry Silver dans la saison 4. Nous avons déjà vu d’autres retours, notamment Tamlyn Tomita en Kumiko, Yuji Okumoto en Toguchi, et Elisabeth Shue dans le rôle d’Ali Mills.

Cobra Kai met également en vedette Courtney Henggeler, Xolo Mariduena, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Gianni DeCenzo, Vanessa Rubio et Peyton List. La série a d’abord été créée pour YouTube par Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg. Il a ensuite déménagé sur Netflix où il a présenté sa troisième saison qui avait été initialement filmée pour une sortie sur YouTube. Cobra Kai Saison 4 a déjà terminé le tournage, comme l’a révélé Kove en avril avec un post sur Instagram.

« Ce soir, moi-même et tout l’équipage de Cobra Kai S4 officiellement terminé ! » a déclaré Kove. « Quelle saison, et quelle année. Un équipage sans peur et sans pitié, à travers Covid nous avons poussé, nous avons frappé les premiers et avec un casting qui frappe fort ! [Jon Hurwitz], [Josh Heald] & [Hayden Schlossberg] tu as plus d’énergie que je ne le pensais humainement possible. Les capitaines de notre Cobra Kai navire, nous menant à la gloire chaque jour, sans votre direction, nous serions perdus dans les eaux. »

Netflix n’a pas fixé de date de sortie pour Cobra Kai la saison 4 pour l’instant, mais elle arrivera sur le streamer vers la fin de 2021. Et nous savons que Terry Silver reviendra. En attendant, vous pouvez regarder les trois premières saisons sur le streamer. L’interview de Zabka sur sa carrière et ses expériences au Comic-Con peut être entendue sur le podcast WTF With Marc Maron.

https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/william-zabka-karate-kid-netflix-comic-con-cobra-kai-1234961309/

Sujets : Cobra Kai, Karaté Kid, Comic-Con