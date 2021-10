William Shatner sera le plus vieux astronaute à aller dans l’espace à 90 ans : comment le tourisme spatial peut affecter les personnes âgées

13 octobre 2021 13:13:35 IST

L’espace est-il vraiment la dernière frontière ? William Shatner est sur le point de découvrir en allant hardiment là où aucun homme de 90 ans n’est allé auparavant. Quelque 55 ans après que le capitaine James T Kirk ait atteint nos écrans dans le premier Star Trek, Shatner se lancera au bord de l’espace à bord du New Shepard de Blue Origin pour un vol suborbital de dix minutes.

Shatner deviendra la personne la plus âgée à aller dans l’espace, battant le record établi récemment par Wally Funk, 82 ans, qui a voyagé à bord du premier vol spatial en équipage du New Shepard en juillet. Funk était l’une des femmes Mercury 13 qui se sont qualifiées pour les vols spatiaux dans les années 1960 mais n’ont jamais volé.

Les entreprises de vols spatiaux commerciaux emmenant désormais des personnes âgées dans l’espace, il est temps de considérer l’impact physique potentiel que les vols spatiaux pourraient avoir sur elles.

En quelques jours dans l’espace, le corps humain commence à s’adapter. Les os des astronautes commencent à perdre de leur densité et leurs muscles deviennent plus petits et plus faibles parce qu’ils ne sont pas utilisés pour résister à la gravité ou pour se déplacer.

Bien que ces changements ne soient pas vraiment un problème en microgravité, ils peuvent entraîner un risque accru de blessures, telles que des maux de dos ou des fractures osseuses, lors du retour sur Terre. Les astronautes passent un temps considérable à faire de l’exercice dans l’espace pour minimiser ces adaptations, qui sont similaires aux changements liés à l’âge affectant les humains sur Terre, mais qui se produisent beaucoup plus rapidement.

Une personne de 90 ans présentant des changements de santé normaux liés à l’âge pourrait arriver dans l’espace avec ses muscles et ses os déjà déconditionnés. Cela pourrait présenter des risques supplémentaires car leur corps s’adapte davantage lorsqu’il est privé de gravité. Bien que nous puissions spéculer, il n’y a pas assez de personnes âgées qui sont allées dans l’espace pour que nous sachions avec certitude comment leur corps s’adaptera.

Toute personne comme Shatner qui ne va passer que quelques minutes en microgravité n’aura pas trop à s’inquiéter à ce sujet. Les plus grands risques pour leur santé seront les contraintes mentales et physiques subies lors du lancement, de la rentrée dans l’atmosphère terrestre et de l’atterrissage.

Lors du lancement, Shatner et ses trois co-passagers subiront des vibrations résultant de la poussée générée par le moteur BE-3 de New Shepard, qui équivaut à plus d’un million de chevaux, soit plus de 2 000 fois plus puissant que les 480 chevaux d’une Tesla. Modèle 3.

Cela les conduira à expérimenter une accélération ou une force g de 3g. C’est un concept difficile à expliquer, mais essentiellement, cela ressemble à trois personnes de la même taille que vous assises sur votre poitrine, vous poussant dans votre siège. Lors de la rentrée dans l’atmosphère, la force g atteindra 6g.

Des forces g élevées peuvent avoir des effets profonds sur le corps humain. À des forces g élevées, le sang peut être retiré de la tête, ce qui peut priver le cerveau d’oxygène. Cela peut entraîner des changements visuels, notamment une vision tunnel, une perte de couleur (gris) ou une perte complète de la vision (black-out) et, dans certains cas, une perte de conscience induite par la force g. Cela peut se produire à aussi peu que 3g.

Cependant, lors de simulations de trajectoires de vol sous-orbitales sur une centrifugeuse chez des personnes âgées de 20 à 78 ans, il a été constaté que les personnes âgées toléraient mieux les forces g élevées subies lors de la rentrée dans l’atmosphère.

Lorsque les moteurs de New Shepard s’éteignent vers la fin de son ascension, lui permettant de ralentir et de commencer à retomber sur Terre, les forces G élevées disparaîtront brusquement et les passagers se sentiront en apesanteur. Chez les astronautes entraînés, cette entrée rapide en microgravité conduit souvent au mal de l’espace.

Le manque de gravité signifie que les capteurs de position dans les oreilles (appelés notre système vestibulaire) sont confus et ne peuvent pas dire si vous vous déplacez, ou dans quelle direction est en haut ou en bas. Les touristes spatiaux plus âgés et non formés, qui pourraient déjà avoir des déficiences vestibulaires, peuvent être plus sensibles au mal de l’espace.

Blue Origin et Virgin Galactic – les sociétés de vols spatiaux fondées respectivement par Jeff Bezos et Richard Branson – ne fournissent que de brefs aperçus de l’espace. Néanmoins, ils apporteront une contribution précieuse à notre compréhension des effets sur la santé des vols spatiaux habités parmi des groupes de personnes de plus en plus diversifiés.

Nick Caplan, professeur de médecine aérospatiale et de réadaptation, Northumbria University, Newcastle et Christopher Newman, professeur de droit et de politique spatiales, Northumbria University, Newcastle

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.

.

