William Shatner se souvient de sa réaction à Halloween en utilisant son visage pour le masque emblématique de Michael Myers

Suite à la sortie de Halloween tue, William Shatner a expliqué comment il est indirectement devenu le « visage » de la franchise d’horreur populaire. À la fin des années 1970, les cinéastes en herbe John Carpenter et Debra Hill travaillaient sur l’original Halloween, ignorant à l’époque à quel point la série de films allait réussir. De nombreux Halloween les fans savent peut-être que le masque original de Michael Myers a été fabriqué à l’aide d’un Star Trek masque du capitaine Kirk pour économiser sur les coûts de production.

Le chef décorateur Tommy Lee Wallace a modifié le masque en élargissant les yeux, en le peignant en blanc, en enlevant les sourcils et en assombrissant les cheveux. Cela a fait le William Shatner masque beaucoup moins reconnaissable, bien qu’il soit difficile de ne pas voir son visage dans le masque une fois que vous le savez. De son point de vue, Shatner se souvient avoir été stupéfait lorsqu’il a entendu parler de l’histoire pour la première fois, comme le raconte une nouvelle interview avec Jake’s Takes sur YouTube. Comme Shatner l’explique :

« Je me suis dit : ‘Est-ce une blague ? Ils plaisantent ?’ Je ne pense pas avoir vu le film, mais j’ai vu le masque, probablement sur une photo, et je l’ai reconnu comme le masque mortuaire qu’ils avaient fait pour moi. Star Trek en argile pour que je n’aie pas à être disponible pour les prothèses qu’ils devraient mettre sur mon visage pour avoir l’air vieux, ou mauvais, ou quoi que ce soit à quoi ils me faisaient ressembler. Donc, ce masque a existé dans Star Trek, donc quelque part le long de la ligne, quelqu’un a obtenu ce masque et en a fait un masque pour Halloween. Et l’histoire c’est : ‘Obtenez-moi un masque’, a dit le réalisateur, alors le gars s’est précipité dans ce magasin d’Halloween et a attrapé ce masque, et il s’est avéré que c’était de moi. »

Dans The Movies That Made Us de Netflix, Tommy Lee Wallace a également parlé de la création du masque de Michael Myers. Il dit qu’il a choisi le masque Captain Kirk car c’était tout simplement le plus effrayant qui était disponible, bien que cela aurait très bien pu être le visage de Leonard Nimoy en tant que Michael Myers si les masques Kirk étaient épuisés. Wallace a déclaré: « En haut sur les étagères se trouvaient ces masques complets de Richard Nixon, et en bas à la fin se trouvait M. Spock. Et juste à côté, il y avait ce visage vide du capitaine Kirk. »

Avoir le bon masque faisait partie d’une tempête parfaite qui a contribué à faire ce premier Halloween l’un des films d’horreur les plus populaires et les plus réussis de tous les temps. Dans chacune des suites, le masque passerait par de nombreuses itérations différentes, mais ce masque original reste un favori pour de nombreux fans. Et c’est en partie grâce à Shatner, qui n’en avait aucune idée jusqu’après coup.

William Shatner, aujourd’hui âgé de 90 ans, est récemment devenu la personne la plus âgée à avoir voyagé dans l’espace. Plus tôt ce mois-ci, il a sauté à bord du Blue Origin NS-18 avec le fondateur de la société, Jeff Bezos, fermant personnellement l’écoutille. À son retour sur Terre, Shatner était très ému alors qu’il se régalait de l’expérience, en disant du vol, « Je suis tellement rempli d’émotion à propos de ce qui vient de se passer. C’est extraordinaire, extraordinaire. J’espère pouvoir maintenir ce que je ressens maintenant. Je Je ne veux pas le perdre. C’est tellement plus grand que moi et la vie. «

Halloween tue joue actuellement dans les salles de cinéma et en streaming sur Peacock. L’interview de William Shatner provient de Jake’s Takes sur YouTube.

Sujets : Halloween