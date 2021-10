William Shatner révèle pourquoi il a l’air si jeune à 90 ans

William Shatner a révélé le secret à la façon dont il parvient à avoir l’air si jeune à 90 ans, affirmant qu’il n’a jamais travaillé.

Mais de nombreux fans ont noté à quel point bon il cherche un nonagénaire – d’autant plus qu’il‘s vient de terminer un vol spatial, ce qui est intimidant pour ceux d’entre nous qui ont la vingtaine et la trentaine.

Crédit : Blue Origin

Dans une récente interview avec les Gardien , Shatner a plaisanté en disant que son âge était un « ridicule rumeur‘ diffusé par les médias et qu’il a en réalité 55 ans.

Finalement, il a admis qu’il avait, en effet, 90, incitant le journaliste Hadley Freeman à lui demander s’il avait déjà fait faire un « travail sérieux ».

« Non. Avez-vous? » Shatner shoje reviens à Homme libre, qui a plaisanté elle ne pouvait pas se le permettre même si elle le voulait.

Shatner a poursuivi: « Eh bien, je n’ai pas de potions secrètes. Ce doit être génétique. Je monte beaucoup de chevaux et je suis dans la confusion du monde, alors j’ouvre mon cœur et me dirige vers la curiosité de la façon dont les choses fonctionnent. »

Shatner en 2019. Crédit : Alamy

Il a ajouté : « Je suis un cavalier de compétition dans une compétence équine appelée reining.

« Je ne sais pas si vous le savez, mais c’est très sportif et cow-boy. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il aurait aimé savoir à 20 ans qu’il sait à 90 ans, Shatner a répondu : « Je suis content de ne pas savoir car ce que vous savez à 90 c’est : allez-y doucement, rien n’a d’importance au final, ce qui monte doit redescendre.

« Si j’avais su ça à 20 ans, je n’aurais rien fait ! »

Le jeune de cœur Shatner a voyagé dans l’espace aujourd’hui aux côtés de trois autres : Audrey Powers, vice-présidente de Blue Origin ; Chris Boshuizen, qui a cofondé la société de satellites d’imagerie terrestre Planet ; et Glen de Vries, cadre de la société française de logiciels de santé Dassault Systèmes.

Le capitaine de Star Trek William Shatner a explosé dans l’espace à bord de la capsule Blue Origin

Dans une vidéo publiée sur Twitter par Blue Origin avant son « aventure », la star a dit: « Je monte dans l’espace, je ne sais pas combien de personnes peuvent dire ça.

« Cela change la vie à sa manière – npas à cause de l’aventure aérienne, mais à cause des gens que je rencontre et avec qui je parle. »

Shatner a continué : « Nous n’en sommes qu’au début, mais à quel point ce début est miraculeux. Comme c’est extraordinaire de faire partie de ce début.

« Il y a cette mystique d’être dans l’espace et beaucoup plus près des étoiles et d’être en apesanteur.

« Je serai fasciné par la vue de l’espace. Je veux regarder cet orbe et apprécier sa beauté et sa ténacité.«