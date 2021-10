William Shatner est la personne la plus âgée à avoir voyagé dans l’espace

Un nouveau record dans l’histoire du voyage spatial a été établi grâce à l’acteur William Shatner, mondialement connu pour sa participation à la série originale de « Star Trek », il est devenu la personne la plus âgée à voyager dans le monde à 90 ans. l’espace extra-atmosphérique dans le cadre du lancement du vaisseau spatial New Shepard NS-18 avec trois autres membres d’équipage.

Shatner, qui est déjà de retour à la surface de la Terre, a livré quelques mots émouvants sur ce voyage. « C’était tellement émouvant pour moi », a commenté l’acteur vétéran à son retour (via ComicBook.com). « L’expérience est incroyable », a-t-il déclaré, partageant ses impressions avec Jeff Bezos, fondateur de l’agence Blue Origin.

Dans les jours précédant son voyage, William Shatner avait présenté une attitude quelque peu craintive envers cette nouvelle aventure spatiale, affirmant se sentir terrifié. « J’ai l’intention de mettre mon nez devant la fenêtre et mon seul espoir est de ne pas voir quelqu’un d’autre me regarder. »

La carrière d’acteur de Shatner a brillé grâce au personnage de James T. Kirk, capitaine de l’USS Enterprise dans la franchise Star Trek, étant l’une de ses performances les plus mémorables tout au long des trois saisons de la série originale, en plus de ses diverses apparitions au cinéma. adaptations de la franchise. Il a excellé en tant que réalisateur, artiste d’album narré, et a exprimé pendant des années son désir d’aller dans l’espace.

« Blue Origin », la société qui a rendu possible le voyage de Shatner, est une agence privée de voyages spatiaux en orbite terrestre, fondée par Jeff Bezos, créateur et fondateur d’Amazon. Bezos, qui a formé cette société en 2000, faisait partie de sa première mission habitée en juillet dernier.

Actuellement, William Shatner est l’hôte de « The UnXplained », une émission sur History Channel des mêmes producteurs de « Ancient Aliens » et « The Curse of Oak Island » dans laquelle, suivant un format d’une heure, il montre un » Documentaire non-fictionnel qui explore certains des mystères les plus fascinants et les plus inexpliqués du monde.