William Shatner a un accident de voiture à Los Angeles

William Shatner a été impliqué dans un grave accident de voiture plus tôt dans la journée alors qu’il conduisait à Los Angeles. le Star Trek L’acteur qui est récemment devenu la personne la plus âgée à avoir jamais voyagé dans l’espace s’est retrouvé au milieu d’un méchant accident de voiture lorsque son SUV Mercedes est entré en collision avec une berline et a subi d’importants dégâts. Cependant, dans les images partagées pour la première fois dans un rapport de TMZ, il semble qu’aucun des conducteurs n’ait été blessé dans l’incident, car Shatner a été vu en train de nettoyer la rue des débris de l’accident et d’aider l’autre conducteur à inspecter son véhicule.

Bien qu’il ne semblait y avoir aucun témoin oculaire de l’accident lui-même disponible, Shatner a été photographié dans la foulée avec le conducteur non identifié de la voiture plus petite avec laquelle il est entré en collision, ce qui a clairement touché le côté conducteur avant qui a déformé le pneu et a quitté la voiture incontrôlable. Un porte-parole du LAPD a déclaré à Page Six que bien qu’un officier se trouvait sur les lieux, aucun rapport d’accident n’avait été déposé car aucune des parties n’avait été blessée, mais Shatner et le conducteur du deuxième véhicule ont échangé des informations sur l’assurance. Vous pouvez voir la vidéo capturée sur les lieux ici.

Alors que la voiture de la femme semblait avoir mal tourné, le propre véhicule de Shatner ne s’en est pas beaucoup mieux tiré lors de l’accident, le pare-chocs avant ayant presque été arraché lors de l’incident. C’est certainement un miracle qu’aucune des deux parties n’ait apparemment été blessée de toute façon, même s’il serait juste de supposer qu’ils étaient un peu secoués. Shatner a semblé calme alors qu’il passait quelques appels après l’accident et aidait la femme de l’autre véhicule. Dans l’ensemble, ce fut une rencontre rapprochée sans laquelle la personne de 90 ans aurait probablement pu vivre.

Shatner est entré dans l’histoire le mois dernier en rejoignant Jeff Bezos lors de son deuxième vol spatial à bord de Blue Origin pour devenir la personne la plus âgée à avoir jamais été dans l’espace, et y étant allé hardiment à plusieurs reprises dans le monde fictif de Star Trek il y a près de 60 ans, c’était certainement une expérience qu’il était ravi d’avoir vécue. Shatner, qui préparait un documentaire qui inclurait son expérience à bord du voyage intergalactique, a été massivement ému par l’expérience, comme il l’a relaté dans une interview ultérieure avec Forbes, lorsqu’il a déclaré :

« La vision de l’espace est une noirceur absolue. Il n’y a pas d’étoiles tourbillonnantes et brillantes, pas de lune, pas de galaxies à 13,8 milliards d’années-lumière. Il n’y a qu’un espace noir et menaçant. Il suggère le froid éternel et la mort. Mais en regardant en arrière sur Terre, vous voyez ce grain de poussière qui est notre lieu de repos, cette oasis chanceuse dans le système solaire, bien sûr, et partout ailleurs que nous pouvons voir. Cela m’a rendu très conscient de la fragilité et de la petite taille de cette oasis. Sur ce, je suis rempli d’une grande tristesse face à ce que je sais être une période si terrible que nous allons vivre si nous ne faisons pas quelque chose immédiatement contre le réchauffement climatique. Nous devons avoir l’espoir qu’avec l’action, nous pourrons apaiser cela. »





