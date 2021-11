William Lucking meurt, la star de Sons of Anarchy avait 80 ans

Une triste nouvelle est arrivée car il a été rapporté que Fils de l’anarchie Star Guillaume Chance nous a quittés. La nouvelle a été annoncée par la femme de l’acteur jeudi, et une notice nécrologique indique qu’il est décédé le 18 octobre à son domicile de Las Vegas. La cause du décès n’a pas été révélée. Lucking avait 80 ans.

« Bien que William ait souvent joué les durs et les hommes forts, dans sa vie réelle, il était un homme élégant avec un intellect brillant qui aimait discuter de politique et d’actualité, discuter de philosophie et de physique et affirmer des opinions fines sur l’art et la poésie », Lucking’s sa femme a écrit dans sa nécrologie. « C’était un géant d’un homme avec l’âme d’un poète, celui qui ‘contenait… une sorte de tension dans son être… comme un rocher vacillant sur une colline… ou un ballon qui se dilate vers son extrême, ‘ comme l’a dit un ami. »

Fils de l’anarchie le créateur Kurt Sutter a également abordé la nouvelle. Prenant sur Instagram, Sutter a partagé une image de la liste des personnages du pilote d’origine, mettant en évidence Piney Winston. Dans la légende, Sutter dit: « Du pilote d’origine. Merci Bill d’avoir rempli ces bottes. » Il inclut également les hashtags #foreversamcrow, #higherrides et #soa.

William Lucking est né en 1941 dans le Michigan avant de s’installer en Californie avec sa famille dans les années 1950. Il est diplômé de l’UCLA avec un diplôme en littérature avant d’étudier les arts du théâtre au Pasadena Playhouse. Avec un penchant pour la performance, Lucking avait commencé à obtenir des rôles dans divers films et émissions de télévision dans les années 60 et 70, lançant une carrière qui s’étendrait sur plusieurs décennies dans le show business.

Il a eu de nombreux rôles au cours de plusieurs décennies, mais Lucking est peut-être mieux connu pour son rôle de Piney Winston dans la série à succès. Fils de l’anarchie. L’acteur avait déjà joué le rôle du colonel Lynch dans la série populaire des années 1980 L’équipe A, avec certains de ses autres crédits sur petit écran, notamment Hors-la-loi, La famille perdrix, Aubaine, Kung Fu, Fumée de pistolet, Les Walton, L’incroyable Hulk, Le plus grand héros américain, Le meurtre qu’elle a écrit, Les fichiers X, L’aile ouest, et le Star Trek spectacles Deep Space Neuf et Entreprise.

Sur grand écran, William Lucking a eu des rôles notables dans Oklahoma brut, Le Magnificent Seven Ride!, Le retour d’un homme appelé cheval, et Le récapitulatif. Il est également apparu dans des films comme Rayures, Tueurs de dames, Erin Brockovitch, Dragon Rouge, L’Indien le plus rapide du monde, et sillage. Il a clôturé sa carrière d’acteur avec des rôles récurrents dans les émissions Échangé à la naissance et Meurtre dans le premier avec Contrebande servant de son dernier film.

Lucking laisse dans le deuil son épouse depuis 25 ans, Sigrid Insull Lucking, avec qui il a « partagé de nombreuses aventures de découverte », selon sa nécrologie. Les survivants de l’acteur incluent également ses deux filles, Marjet Lucking et Juliana Ryan, ainsi que le mari de Juliana et ses deux filles, Quinland et Lilian. Il est précédé dans la mort par sa première épouse, Mimi, la mère de ses deux enfants décédés d’un cancer en 1996. Nos pensées vont à la famille Lucking en ces moments douloureux. Repose en paix, William Lucking. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : Sons of Anarchy, Avis de décès