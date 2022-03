William Levy : les 3 films incontournables qu’il a réalisés et à ne pas manquer

FILMS

L’acteur est originaire de Cuba et a récemment réussi à captiver le public après sa performance dans la série « Café con Aroma a Mujer ». Quelles autres fictions avez-vous faites ?

©Getty imagesWilliam Levy.

William Levy est l’un des artistes qui ont captivé l’attention ces derniers temps après le succès qu’il a eu dans « Café au parfum de femme » avec Carmen Villalobos et Laura Lodoño. Cependant, le natif de Cuba a non seulement réalisé des séries tout au long de sa carrière, mais s’est également consacré au monde cinématographique.

Jusqu’à présent, il a été présent dans plus de 20 productions. De Spoiler, nous vous dirons quels étaient les films dans lesquels il était présent.

Dans les bras d’un meurtrier

Dans ce film William Levy donne vie à un homme d’affaires nommé Victor Faust. Au début du film, il se rendra dans la maison d’un trafiquant de drogue pour décrocher un emploi. À cet endroit, il rencontrera Sarai (Alicia Sans), une jeune femme capturée depuis 9 ans, il tentera donc de la sauver du monde du trafic de drogue. Au fur et à mesure du film, tous deux tomberont amoureux et il leur sera difficile de s’en détacher.

L’histoire est disponible sur Amazon Prime Vidéo et il vous rattrapera sûrement.

mauvaise dépendance

Le film raconte l’histoire d’une femme d’affaires prospère dédiée au commerce de l’art qui a une famille qui l’aime, avec un mari merveilleux et de beaux enfants, mais qui sent qu’il manque quelque chose à sa vie sexuelle. Il commence à sortir avec Quinton Canoso (William Levy), avec qui il commence à avoir des relations sexuelles et rencontre plus tard un autre homme avec qui il commence également à sortir. De cette façon, il réalise les souhaits qu’il avait en tête.

Pendant le film, Levy la séduira sous tous ses aspects et ils seront dans une relation difficile à rompre. Le film est disponible en Netflix.

Resident Evil, dernier chapitre

L’acteur faisait partie du casting de ce film d’action qui a eu sa première réussie en 2016 et il y incarnait Christian, un homme courageux qui se bat pour survivre. Ce film, interprété par Milla Jovovich, Iain Glen et Ali Larter, est disponible sur la plateforme. Le film est également disponible en Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂