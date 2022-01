William Levy et Elizabeth Gutiérrez: c’était l’histoire d’amour et les ruptures du couple

William Levy Il a toujours été l’un des hommes les plus convoités qui a réussi à captiver l’attention de la presse rose bien avant qu’il ne devienne célèbre dans ‘Café avec l’arôme d’une femme’ et plus avec les ruptures de mariage avec son ex-femme, Elizabeth Gutiérrez. Plus d’une fois, le couple a annoncé une séparation pour une femme en troisième position dans la discorde, sans aucun doute leur mariage pourrait être une série Netflix ou Amazon Prime pour que le public reste scotché à leur histoire d’amour.

Il convient de noter que William Levy et Elizabeth Gutierrez Ils n’ont pas été mariés, mais cela faisait 19 ans. Bien qu’ils soient ensemble depuis près de deux décennies, le couple a été dans l’œil de l’ouragan à plus d’une occasion en raison d’une prétendue infidélité de la part de Prélèvement et ce n’est pas nouveau qu’ils soient à nouveau séparés.

Le 27 janvier dernier, le natif de Cuba a surpris sur ses réseaux sociaux avec une nouvelle rupture avec la mère de ses trois enfants. « Nous voulons vous faire savoir qu’après y avoir réfléchi, nous avons décidé de mettre fin à notre relation. Mais nous continuerons à être la belle famille que nous sommes et les meilleurs parents pour nos enfants. Cela ne changera jamais »a-t-il écrit sur son Instagram.

Comment a commencé votre histoire d’amour ?

L’histoire a commencé en 2002 lorsqu’ils ont participé à l’émission de téléréalité « Protagonistas de telenovela », où l’amour a commencé le plus. Près de quatre ans plus tard, ils devinrent parents de Christopher Alexander en 2006 et plus tard par Kayle.

Les infidélités à la porte

La première rumeur d’infidélité remonte à 2009 lorsque William Levy a obtenu son premier rôle principal aux côtés Jackelin Bracamontes dans le roman ‘Sortilège’. À l’époque, l’acteur avait déclaré à TvyNovelas : « La vérité est que maintenant nous ne sommes plus ensemble. Cependant, nous nous sentons calmes. »

Malgré le fait que les deux acteurs ont nié être dans une romance en 2017, l’actrice a assuré dans son autobiographie « Le défilé de ma vie ». « Il m’avait dit : ‘Je ne suis pas avec ma femme, on est séparés’, et c’est pour ça qu’on sortait ensemble, comme pour voir ce qui se passait », a-t-il révélé à Primer Impacto.

Mais à cette époque, l’interprète d’Analía attendait son deuxième enfant et la Mexicaine a décidé de couper la relation avec la Cubaine. À la fin des enregistrements de ‘Sortilegio’, Gutiérrez et Levy ont repris leur relation et en 2010 Kailey est né.

Deuxième pause :

La deuxième rupture s’est produite en 2011, qui a décidé de se retirer était Elizabeth Gutiérrez par le biais d’un communiqué de presse. « Je veux faire savoir au public que j’ai pris la décision de mettre fin à la relation que j’entretiens depuis huit ans avec William Levy. Je suis toujours resté ferme aux côtés de William, malgré les rumeurs insistantes, que j’ai minimisées, depuis je n’avais plus aucune raison de douter de la force de notre union. Je suis déterminée à mettre fin à cette relation pour le bien de mes enfants et des miens », a indiqué le mannequin.

Cependant, l’amour est né de nouveau en août 2011, le couple est revenu et s’est donné une nouvelle chance.

Troisième rupture au milieu des rumeurs d’infidélité de William

En 2014, William Il est revenu à l’écran de Televisa pour faire un feuilleton avec l’ancienne Miss Univers, Ximena Navarrete dans ‘La Tempestad’. Discord reviendrait car en décembre, ils ont de nouveau annoncé leur séparation. « Toute décision que nous prenons en tant que couple est entre nous. Je ne demande que du respect pour elle et pour mes enfants », a déclaré l’acteur cubain à People en Español.

Mais, en février 2016, le couple a de nouveau misé sur l’amour. « Je pense que dans tout couple, l’essentiel est de se soutenir, de se donner des ailes pour voler, grandir […] Dans tout couple, c’est fondamental, l’admiration et donner de l’espace à l’autre pour grandir, être un soutien plutôt qu’un obstacle », a confirmé Elizabeth Gutiérrez à People en Español.

quatrième pause

Mi-2019 et avec des médias sociaux plus forts que jamais, William est entré dans le monde du cinéma dans le film ‘Dans les bras d’un meurtrier‘, un événement auquel ils sont arrivés séparément et dans lequel le Cubain a clairement indiqué qu’ils n’allaient pas bien. Selon People en Español, l’acteur est arrivé seul et interrogé sur Gutiérrez, il a répondu sérieusement : « Je pense que ça viendra après un moment, je ne sais pas ».

Cinquième et dernière pause

Une fois de plus, William La presse rose a été surprise par la séparation définitive de sa compagne Elizabeth Gutiérrez via ses réseaux sociaux. Mais en quelques secondes, l’interprète de « Café con aroma a mujer » a supprimé son annonce et a ensuite publié un nouveau départ dans sa vie.

Je suis prêt pour le nouveau chapitre de ma vie

