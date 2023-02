William Jackson Harper dit que la vie amoureuse est annulée par HBO Max vraiment piquée

Alors que William Jackson Harper poursuit sa carrière très bien, ce qui comprend la préparation de ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel avec un rôle dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniail n’a pas oublié Aimer la vie. Initialement diffusé sur HBO Max en 2020, Aimer la vie a duré deux saisons avant d’être annulé sur la plateforme de streaming au milieu de mesures de réduction des coûts dans les coulisses de Warner Bros. Discovery. De plus, les deux saisons de l’émission ont également été entièrement supprimées de HBO Max, ce qui donne presque l’impression que la série n’existait même pas.





Réflexion sur le sort de Aimer la vie dans une interview avec THR, Harper admet qu’il était « grand fou » quand il a appris que Aimer la vie n’avait pas de troisième saison. L’acteur reconnaît qu’il s’agissait d’une décision commerciale et que ces choses se produisent, et c’est certainement vrai compte tenu du nombre d’autres films et émissions programmés sur HBO Max qui ont également été retirés. Cela dit, Harper n’a pas abandonné ses espoirs de voir Aimer la vie vivre ailleurs, ressentant toujours la piqûre du spectacle en faisant retirer le tapis de dessous alors qu’il y avait un potentiel pour continuer.

« J’étais fou, juste un grand fou. Vous savez, c’est une entreprise et ce genre de choses arrive, mais j’espère qu’il trouvera une vie quelque part. Mais oui, celui-là a piqué.

Cela fait suite aux récents commentaires de la co-star de Harper, Jessica Williams, qui a également adressé à THR ce qu’elle ressent à propos de Aimer la viel’annulation. Elle a dit qu’elle se pose constamment des questions sur les personnages qu’elle et Harper ont joués dans la série, mais même sans réponse à ces questions, Williams reste très fière des deux saisons qui ont été développées.

« Je suis super fier de Aimer la vie saison 2 et ce que nous avons fait. Je pense tout le temps à Marcus et Mia, mais j’espère que les gens continueront à le voir d’une manière ou d’une autre. Je pense qu’il trouvera sa place. Je suis vraiment fier de ce spectacle.





La vie amoureuse a été supprimée et effacée de HBO Max

Aimer la vie était une série d’anthologies, même si les deux saisons étaient liées et comportaient des personnages de retour. L’idée était de se concentrer sur une nouvelle personne à chaque saison, de leur première romance à la dernière, et même avec Marcus et Mia apparaissant éventuellement comme stars invitées dans la saison 3, les fans pourraient obtenir une mise à jour sur la façon dont le couple est action. De toute évidence, les stars de la série ont vu le potentiel d’aller de l’avant avec plus de nouveaux épisodes.

Le temps nous dira si Aimer la vie prend une nouvelle vie ailleurs ou si les épisodes des saisons 1 et 2 recommencent à être diffusés.