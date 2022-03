William Hurt, Kiss of the Spider Woman et MCU Star, décède à 71 ans

L’acteur oscarisé et habitué de Marvel Cinematic Universe William Hurt est décédé de causes naturelles à l’âge de 71 ans. Après avoir fait ses débuts au cinéma en 1980 dans le film États modifiésHurt a joué dans plus de 70 films au cours de sa carrière, dont le dernier était La fille du roi en janvier de cette année. Ces dernières années, il est devenu surtout connu pour avoir joué Thaddeus Ross dans le MCU, apparaissant pour la première fois en tant que personnage en 2008. L’incroyable Hulk et faisant sa dernière apparition à l’écran dans Veuve noire l’année dernière. En hommage à sa mémoire, il a été annoncé qu’un clip vocal est ajouté à Doctor Strange dans le multivers de la folie le film étant dédié à sa mémoire.

La nouvelle du décès de l’acteur a été annoncée par son fils, qui a partagé une publication sur les réseaux sociaux : « C’est avec une grande tristesse que la famille Hurt pleure le décès de William Hurt, père bien-aimé et acteur oscarisé, le 13 mars 2022. , une semaine avant son 72e anniversaire. Il est décédé paisiblement, en famille, de causes naturelles. La famille demande la confidentialité en ce moment.

Après des études à la Juilliard School, Hurt fait ses débuts d’acteur sur scène à la fin des années 1970, apparaissant dans des productions telles que Cinquième juillet, Hamlet et Ulysse en Traction avant de faire ses débuts au cinéma. Suite à son rôle dans États modifiésl’acteur a ensuite joué un avocat séduit par Kathleen Turner dans Chaleur corporelleet a joué dans Parc Gorki. C’est quelques années plus tard que Hurt a vraiment pris son envol, étant nominé pour trois prix consécutifs du meilleur acteur aux Oscars pour les films. Baiser de la femme araignée, enfants d’un dieu moindre et Nouvelles diffusées. Il a remporté la première de ces nominations pour les années 1985 Baiser de la femme araignée.





William Hurt a maintenu une grande visibilité et a gagné un tout nouveau public dans le MCU





William Hurt a continué à apparaître régulièrement à l’écran tout au long de sa carrière, étant apparu dans un nouveau film presque chaque année depuis ses débuts en 1980. Il a passé une grande partie de son temps à faire des films dramatiques, mais a également joué dans des films de genre tels que Steven Spielberg. IA Intelligence ArtificielleM. Night Shyamalan’s Le village, et l’adaptation cinématographique de Stephenie Meyer L’hôte.

En 2008, Hurt a joué les rôles de Thaddeus « Thunderbolt » Ross dans L’incroyable Hulk, devenant l’ancre entre le film et le MCU en tant que seul acteur à reprendre son rôle, à l’exception récente de Tim Roth qui est maintenant revenu en tant que The Abomination. En tant que Ross, Hurt est apparu dans Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame et la sortie l’an dernier de Veuve noire. Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles Ross apparaîtrait dans les futurs projets MCU liés à Hulk, mais tous les plans qui étaient en place ne se dérouleront probablement pas exactement comme prévu.





Alors que la nouvelle de sa mort a été annoncée, des fans et des célébrités, dont l’actuel Hulk Mark Ruffalo du MCU, ont partagé leurs pensées et leurs condoléances. Vous pouvez trouver certaines d’entre elles ci-dessous alors que nous offrons nos pensées à sa famille et à ses amis en ce moment. Repose en paix William Hurt.





