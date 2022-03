William Hurt, acteur oscarisé pour « Kiss of the Spider Woman », décède à 71 ans

William Hurt, dont le charisme laconique et la subtilité assurée en tant qu’acteur ont fait de lui l’un des hommes les plus importants des années 1980 dans des films tels que « Broadcast News », « Body Heat » et « The Big Chill », est décédé. Il avait 71 ans.

Le fils de Hurt, Will, a déclaré dans un communiqué que Hurt était décédé dimanche de causes naturelles. Il a dit que Hurt était mort paisiblement, en famille. La date limite a signalé pour la première fois la mort de Hurt.

Guillaume Hurt en 1988. Ron Galella / Collection Ron Galella via Getty

Au cours d’une longue carrière, Hurt a été nominé trois fois pour un Oscar, remportant pour « Kiss of the Spider Woman » en 1985. Après ses débuts à l’écran dans les années 1980, Paddy Chayefsky a scénarisé « Altered States » en tant que psychopathologiste étudiant la schizophrénie et expérimentant la privation sensorielle, Hurt est rapidement devenu un pilier des années 80.

Dans le torride néo noir « Body Heat » de Lawrence Kasdan en 1981, Hurt a joué aux côtés de Kathleen Turner en tant qu’avocat persuadé de commettre un meurtre. Dans « The Big Chill » de 1983, encore une fois avec Kasdan, Hurt a joué le vétéran de la guerre du Vietnam Nick Carlton, l’un d’un groupe de copains d’université qui se réunissent pour les funérailles de leur ami.

Ayant débuté au théâtre new-yorkais, Hurt est ensuite revenu sur scène pour jouer à Broadway dans « Hurlyburly » de David Rabe, pour lequel il a été nominé pour un Tony. Peu de temps après est venu « Kiss of the Spider Woman », qui a valu à Hurt l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance en tant que prisonnier gay dans une dictature sud-américaine répressive.

En 1986, « Children of a Lesser God », c’est sa co-star, Marlee Matlin, qui a remporté l’Oscar pour sa performance en tant que gardienne sourde dans une école pour sourds. Hurt a joué un professeur de discours. Pour Hurt et Matlin, leur romance était également hors écran – mais ce n’était pas la première expérience de Hurt avec sa vie privée trouvant une notoriété.

Hurt a été marié pour la première fois à Mary Beth Hurt de 1971 à 1982. Pendant qu’il était marié, il a commencé une relation avec Sandra Jennings, dont la grossesse avec leur fils a précipité le divorce de Hurt avec Mary Beth Hurt. Une affaire judiciaire très médiatisée s’est ensuivie six ans plus tard dans laquelle Jennings a affirmé qu’elle avait été la conjointe de fait de Hurt en vertu de la loi de Caroline du Sud et avait donc droit à une part de ses revenus. Un tribunal de New York a statué en faveur de Hurt, mais l’acteur a continué à avoir une relation tendue avec la célébrité.

« Jouer est une chose très intime et privée », a déclaré Hurt au New York Times en 1983. « L’art d’agir nécessite autant de solitude que l’art d’écrire. Ouais, tu te cognes contre d’autres personnes, mais tu dois apprendre un métier, une technique. C’est du travail. Il y a cette chose étrange que mon jeu est supposé être cette demande d’attention à ma personne, comme si j’avais besoin de tant d’amour ou de tant d’attention que je renoncerais à mon droit d’être une personne privée.

Dans ses mémoires de 2009, Matlin a détaillé la violence physique et la toxicomanie au cours de leur relation. Hurt à l’époque a présenté des excuses en disant: « Mon souvenir est que nous nous sommes tous les deux excusés et que tous les deux ont beaucoup fait pour guérir nos vies. »

Albert Brooks, sa co-vedette de « Broadcast News », faisait partie de ceux qui ont réagi au décès de Hurt. « Tellement triste d’entendre cette nouvelle », a écrit Brooks. « Travailler avec lui sur ‘Broadcast News’ était incroyable. Il va beaucoup nous manquer. »