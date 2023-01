William H. Macy rejoint le casting de Kingdom of the Planet of the Apes

William H. Macy est le dernier nom à rejoindre le casting de la prochaine suite de War for the Planet of the Apes.

Le casting de Royaume de la planète des singes s’agrandit avec l’ajout de William H. Macy. Alors que les détails sur le Éhonté Le rôle de la star n’a pas encore été révélé, il a été rapporté par Deadline que l’acteur a officiellement rejoint le casting de la suite à venir. Il est le dernier nom à s’impliquer après les ajouts précédents des membres de la distribution Owen Teague (Le stand), Freya Allen (Le sorceleur) et Peter Macon (L’Orville).





Wes Ball (Coureur de labyrinthe films) réalise en utilisant un scénario écrit par Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver et Patrick Aison. Les producteurs du film sont Joe Hartwisk Jr., Jaffa, Silver et Jason Reed, tandis que Peter Chernin et Jenno Topping seront les producteurs exécutifs.

Cela marque l’un des premiers rôles de Macy après sa course très acclamée dans la série Showtime Éhonté. Pour son rôle de Frank Gallagher, qu’il a joué pendant 11 saisons, Macy avait été nominé plusieurs fois pour un Emmy, bien qu’il ait déjà gagné pour son travail sur Porte à porte. L’acteur, qui a également été nominé pour un Oscar pour son rôle dans Fargoa depuis joué dans la série à succès Le décrochage et peut être vu dans la prochaine comédie romantique Peut-être que je fais avec Diane Keaton et Richard Gere.





La franchise La planète des singes continue

Renard du 20e siècle

Les Planète des singes La franchise a été redémarrée plusieurs fois et, collectivement, les films ont rapporté plus de 1,8 milliard de dollars au box-office. Le film original est sorti en 1968, et quand il a rencontré un grand succès, une franchise est née. Quatre suites seraient faites pour suivre ce premier film ainsi que deux adaptations de séries télévisées.

Tim Burton redémarrerait plus tard Planète des singes en 2001. Lorsque la franchise est redevenue inactive, elle a ensuite été relancée avec le redémarrage de 2011 L’Ascension de la Planète des Singes. Ce film a été suivi de deux suites, L’aube de la planète des singes en 2014 et Guerre pour la planète des singes en 2017. Pendant ce temps, l’espoir de Royaume de la planète des singes est de lancer à nouveau une autre trilogie.

« Sur le front de Ball, des sources disent que 20th et Disney étaient très élevés sur le scénario qui est arrivé le mois dernier et sont maintenant prêts à trouver la star du film qui, espérons-le, dirigera les futurs épisodes de la nouvelle trilogie de films », Justin Kroll de Deadline rapporté l’année dernière.

Royaume de la planète des singes n’a pas encore de date de première officielle fixée.