William et Harry sur l’enquête de la BBC: les mensonges ont contribué à la «  paranoïa  » de la princesse Diana

Le prince William et le prince Harry ont fait pression pour des normes plus élevées dans les médias d’information à la suite d’une enquête de la BBC qui a révélé que le journaliste Martin Bashir avait utilisé un «comportement trompeur» pour obtenir une interview historique avec Diana, princesse de Galles.

William, duc de Galles, a déclaré que cela lui apportait «une tristesse indescriptible» de savoir que les mensonges présentés à sa mère contribuaient à «la peur, la paranoïa et l’isolement» qui la tourmentaient dans les années précédant sa mort.

«Mais ce qui m’attriste le plus, c’est que si la BBC avait correctement enquêté sur les plaintes et les préoccupations soulevées pour la première fois en 1995, ma mère aurait su qu’elle avait été trompée», a déclaré William.

Un rapport indépendant publié jeudi après une enquête de plusieurs mois a révélé que Bashir avait agi de manière inappropriée et enfreint les directives éditoriales du radiodiffuseur financé par des fonds publics afin d’avoir accès au royal, qui lui avait dit dans l’interview de novembre 1995 que « nous étions trois dans ce mariage. . «

La ligne faisait référence à son mari, le prince Charles, ayant une liaison avec Camilla Parker Bowles, qu’il épouserait en 2005, huit ans après la mort de Diana dans un accident de voiture en août 1997.

William a affirmé que les mensonges qui ont été présentés à sa mère ont contribué à ses déclarations, aboutissant à un faux récit, et a demandé que l’émission ne soit plus jamais diffusée. Le « récit établi » doit être inclus par quiconque écrit sur la vie et l’héritage de sa mère à l’avenir, a-t-il déclaré.

«À l’ère des fausses nouvelles, la radiodiffusion de service public et une presse libre n’ont jamais été aussi importantes», a déclaré William. « Ces manquements, identifiés par les journalistes d’investigation, ont non seulement laissé tomber ma mère et ma famille; ils ont également laissé tomber le public. »

Harry, duc de Sussex, est allé plus loin et a explicitement blâmé les médias pour la mort de sa mère en 1997. Beaucoup ont attribué les paparazzi qui la suivaient pour avoir contribué à l’accident de voiture qui l’a tuée à Paris.

«L’effet d’entraînement d’une culture d’exploitation et de pratiques contraires à l’éthique lui a finalement coûté la vie», a déclaré Harry. «À ceux qui ont pris une forme de responsabilité, merci de l’avoir possédée. C’est le premier pas vers la justice et la vérité. Pourtant, ce qui m’inquiète profondément, c’est que de telles pratiques – et pire encore – sont encore répandues aujourd’hui. Autrefois, et maintenant, c’est plus grand qu’un point de vente, un réseau ou une publication. »

Diana était «résiliente, courageuse et incontestablement honnête», dit Harry.

L’année dernière, la BBC a nommé Lord John Anthony Dyson, ancien juge de la Cour suprême du Royaume-Uni, pour examiner les allégations selon lesquelles Bashir aurait menti à Diana afin de décrocher son interview, qui a été regardée par plus de 20 millions de personnes en Grande-Bretagne. . Des accusations ont fait surface contre Bashir après un documentaire diffusé en novembre dernier sur ITV intitulé « L’interview de Diana: la vengeance d’une princesse ».

Il a affirmé que Bashir avait demandé à un graphiste de créer de faux relevés bancaires, qu’il aurait ensuite utilisés pour convaincre Diana que des employés royaux étaient payés pour l’espionner.

Le frère de Diana, Charles Spencer, a tweeté le 8 novembre qu’il savait que Bashir «avait utilisé de faux relevés bancaires et d’autres malhonnêteté pour amener ma sœur à faire l’interview».

Spencer a également affirmé qu’il avait découvert que la BBC était également au courant des faux relevés bancaires. Il a demandé au réseau de s’excuser pour les documents falsifiés qui l’ont amené à présenter Bashir à sa sœur.

Les conclusions de Dyson ont confirmé les allégations. Bashir a déclaré dans un communiqué qu’il s’était excusé « pour le fait que j’avais demandé que des relevés bancaires soient simulés ». C’était « une chose stupide à faire et c’était une action que je regrette profondément », a-t-il déclaré.