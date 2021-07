William et Harry se réunissent pour dévoiler la statue de la princesse Diana

Peu de temps avant l’événement de jeudi, la commentatrice royale de NBC News, Daisy McAndrew, a laissé entendre que le duo avait peut-être fait amende honorable, déclarant AUJOURD’HUI « il y a eu une suggestion » que les frères se sont liés pendant la nuit alors que les deux ont échangé des SMS sur la victoire de l’Angleterre à l’Euro 2020 en football contre l’Allemagne mercredi.

Mais les plans pour cette statue ont commencé bien avant que toute discussion sur une querelle familiale ne commence. Harry, 36 ans, et William, 39 ans, ont annoncé leur intention d’ériger une statue de leur mère sur le terrain du palais de Kensington en 2017.

« Cela fait vingt ans que notre mère est décédée et le moment est venu de reconnaître son impact positif au Royaume-Uni et dans le monde avec une statue permanente », les frères a déclaré dans une déclaration commune à l’époque.

« Notre mère a touché tant de vies », a poursuivi leur déclaration. « Nous espérons que la statue aidera tous ceux qui visitent le palais de Kensington à réfléchir sur sa vie et son héritage. »

La princesse Diana berce le prince William alors qu’elle est enceinte du prince Harry sur une photo non datée du palais de Kensington. Le duc de Cambridge et le prince Harry / AFP via Getty Images

La statue se trouve dans le Sunken Garden récemment repensé du palais, dans lequel des milliers de fleurs ont été plantées en 2017 en l’honneur de la défunte princesse. Selon un communiqué de Kensington Palace, en plus d’une richesse de 4 000 nouvelles fleurs individuelles plantées depuis 2019, qui incluent bon nombre des favoris de Diana, la nouvelle conception comprend une pelouse généreuse autour de la piscine du jardin « pour créer un cadre plus calme et plus réfléchissant pour la statue.

Le paisible Sunken Garden était l’un des endroits les plus précieux de Diana au palais.

« Pendant qu’elle était en résidence au palais de Kensington, Diana, princesse de Galles admirait régulièrement les expositions florales changeantes dans le Sunken Garden et s’arrêtait toujours pour parler avec moi et les autres jardiniers qui en prenaient soin », Graham Dillamore, directeur adjoint des jardins. et les domaines des palais royaux historiques, a déclaré dans un communiqué.

Les deux princes ont parlé de leur chagrin après la mort de leur mère. Anwar Hussein / Getty Images

Les jardins entourant la statue comprennent certaines des fleurs préférées de la défunte princesse, comme des myosotis.

William et Harry ont tous deux expliqué comment ils avaient fait face au traumatisme de la mort de leur mère en 1997.

« J’étais tellement en colère contre ce qui lui est arrivé et le fait qu’il n’y ait pas eu de justice du tout », a déclaré Harry, qui avait 12 ans lorsque sa mère est décédée, dans « The Me You Can’t See », une série documentaire qu’il a produite. avec Oprah Winfrey. « Les mêmes personnes qui l’ont poursuivie à travers ce tunnel l’ont photographiée en train de mourir sur la banquette arrière de cette voiture. »

Diana n’avait que 36 ans lorsqu’elle est décédée des suites des blessures subies dans un accident de voiture à Paris en 1997.

William, qui avait 15 ans lorsqu’il a perdu sa mère, a parlé de son chagrin dans une interview en 2019.

« Je pense que lorsque vous êtes endeuillé à un très jeune âge, à tout moment vraiment, mais particulièrement à un jeune âge, je peux résonner étroitement avec cela – vous ressentez une douleur comme aucune autre douleur », a-t-il déclaré. « Et vous savez que dans votre vie, il sera très difficile de rencontrer quelque chose qui sera encore plus douloureux que cela. »