Willem Dafoe veut faire partie de Joker 2

Joker 2 est un projet déjà recommencé avec Joaquin Phoenix aux manettes mais un autre acteur hollywoodien veut être présent : Willem Dafoe.

© GettyWillem Dafoe

Joker 2 est en cours, toujours sous la direction de Todd PhillipsOui joaquin phénix revenant personnifier Arthur Fleck, le sociopathe qui a eu du mal à s’adapter à un monde qui l’a rejeté dès le début et a ensuite fait de la violence son témoignage idéal avec lequel il deviendrait un symbole de protestation pour une Gotham City divisée en deux. entraînant!

La joker Il a été personnifié au cinéma par des légendes telles que César Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto et Joaquin Phoenix. Cependant, les fans des romans graphiques de CC Ils ont toujours eu un interprète particulier en tête pour jouer le Clown Prince of Crime. On parle de Willem Dafoequi a su incarner avec justesse le Bouffon Vert dans la franchise homme araignée.

Willem Dafoe dans Joker 2 ?

Parler avec GQ Dafoe a exprimé l’idée de rejoindre Joker 2. Dans ce cas, l’acteur propose d’être un personnage qui imite les actions criminelles de l’ennemi juré de Homme chauve-souris: « Vous pouvez avoir le Joker de Joaquin Phoenix et quelqu’un qui l’imite. Je fantasme dessus. Je n’en ai parlé à personne. »a avoué ce talentueux acteur qui sait bien ce que c’est que de donner vie à un méchant du genre super-héros.

Ce qui est certain, c’est que Todd Phillips partagé le titre du nouveau film de la Joker: Folie a Deux, traduit du français signifie « La folie des deux »quelque chose qui n’est probablement pas lié au fantasme de Willem Dafoe et son idée d’être un imitateur de méchant dans la suite tant attendue. Sûrement la référence de la phrase est pour le duo Joker-Harley Quinn. Il y a déjà des rumeurs qui localisent Lady Gaga en train de négocier pour ce rôle.

vie professionnelle de Willem Dafoe à Hollywood est très nourri de projets comme Peloton, La dernière tentation du Christ, Corps de preuves, American Psycho, John Wick, Aquaman Oui homme araignée, parmi certains de ses rôles les plus emblématiques. Le talentueux interprète a été nominé pour oscar à plusieurs reprises et serait sûrement un excellent ajout pour la suite de joker.

