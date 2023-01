Willem Dafoe se fait piéger dans un penthouse de luxe sur une nouvelle affiche intérieure

Willem Dafoe est un acteur qui a maintenant été des deux côtés d’un braquage de qualité, d’abord dans un film ironiquement intitulé À l’intérieur de l’homme (2006) en tant que capitaine de police accusé d’avoir déraciné de dangereux voleurs de banque d’une banque de New York. Cette fois, cependant, c’est le voleur qui devient la victime de sa perte. Par Réseaux sociaux de Focus Featuresl’affiche promotionnelle officielle du nouveau thriller psychologique de Dafoe, À l’intérieur (2023), est sorti, donnant au public un regard neuf et raffiné sur la situation unique de son personnage.





La prémisse de À l’intérieur se concentre sur le personnage de Dafoe, Nemo, un voleur d’art haut de gamme à la recherche des pièces les plus rares. Alors que lui et ses partenaires tentent de réaliser leur dernier braquage dans un penthouse ultra-luxueux de New York rempli à ras bord d’œuvres d’art inestimables, les alarmes se déclenchent et Nemo est rapidement piégé à l’intérieur sans issue alors que ses camarades l’abandonnent. Alors que les jours et ce qui semble être des semaines passent, Nemo a du mal à trouver un moyen de sortir de la maison bordée de toutes les technologies de sécurité haut de gamme possibles, mais ses efforts s’avèrent vains. Alors que l’anxiété, la faim et la déshydratation prennent le dessus, Nemo sombre progressivement dans la folie, l’intérieur de son esprit devenant aussi dangereux que le penthouse qui l’a pris au piège.

L’affiche ci-dessus montre Nemo, clairement échevelé et pas sain d’esprit, réfléchissant à sa disparition tout en flottant visiblement au-dessus de l’eau dans une piscine intérieure. Ce détail fait probablement allusion à sa perte de raison. Près du sommet se trouve également l’intronisation du film au festival de la Berlinale de cette année, qui a déjà reçu un immense battage médiatique grâce à son afflux de près de 400 entrées de films et à sa vaste gamme d’acteurs et de réalisateurs hollywoodiens. À l’intérieur est le premier film de Vasilis Katsoupis et devrait sortir en salles le 17 mars.





L’ambition de toute une vie de Willem Dafoe en tant que fournisseur d’art

La vie de Dafoe dans le monde du théâtre n’a rien laissé de moins qu’un impact historique et durable. Outre son incroyable filmographie de plusieurs décennies qui lui a valu d’innombrables distinctions dans tous les domaines, ses premières années d’acteur ont été particulièrement inspirantes. Après avoir brièvement étudié le théâtre à l’Université du Wisconsin-Milwaukee, Dafoe s’est tourné vers le théâtre expérimental au Theatre X, également à Milwaukee.

Plus tard en 1976, il s’installe à New York et fait vraiment ses débuts dans la troupe de théâtre d’avant-garde The Performance Group. Là, il perfectionnerait son art, faisant de lui l’un des acteurs les plus uniques et captivants de cette génération. Lui et sa partenaire par intérim Elizabeth LeCompte se sont rapprochés et ont finalement repris l’entreprise, la renommant Wooster Group. Dafoe y resterait jusque dans les années 2000 tandis que LeCompte était le directeur du théâtre. À ce jour, le Wooster Group reste dans sa maison d’origine à SoHo, connue sous le nom de The Performing Garage.