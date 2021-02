Willem Dafoe repéré sur l’ensemble de Spider-Man 3, le gobelin vert original reviendra-t-il?

Willem Dafoe aurait été repéré sur le tournage de Spider-Man 3. Il avait été rapporté en décembre 2020 que Dafoe et Thomas Haden Church étaient en pourparlers avec le studio pour revenir, bien que cela n’ait jamais été confirmé. Il y a beaucoup de rumeurs autour de la suite très attendue, que de nombreux fans de bandes dessinées mettront en place le Spider-Verse en direct. Dans une récente interview, Tom Holland a tease ce à quoi les fans peuvent s’attendre en déclarant: « Je peux dire que c’est le film de super-héros autonome le plus ambitieux jamais réalisé. »

Selon des sources, Willem Dafoe a été vu sur le Spider-Man 3 mis cette semaine. L’église Thomas Haden n’a pas été vue dans la région, bien que les gens garderont probablement un œil attentif en ce moment. Dans l’ancien Sony Homme araignée films, Dafoe a joué Green Goblin, tandis que Church a joué Sandman. Jamie Foxx a confirmé qu’il revenait en tant qu’électro dans la suite, et il a été confirmé qu’Alfred Molina reviendrait en tant que Dr Octopus. Foxx a ensuite supprimé son message sur les réseaux sociaux célébrant son casting.

Green Goblin de Willem Dafoe, alias Norman Osborn, est mort dans le premier Sam Raimi Homme araignée film, bien que Dafoe soit revenu partout pour hanter Harry Osborn de James Franco. Donc, il y aura beaucoup de questions sur la façon dont le méchant pourrait être de retour pour Spider-Man 3, ce qui ne tient même pas compte du fait que le personnage n’existe techniquement pas dans le monde de Peter Parker de Tom Holland. Il y a beaucoup d’explications à faire, mais il semble que Marvel Studios et Sony ont tout réglé.

Avec tous ces vieux méchants sortant des boiseries pour Spider-Man 3, l’attention s’est tournée vers Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui ont tous deux joué Peter Parker pour Sony, qui reviennent également. Des rumeurs circulent depuis des mois, même si rien n’est près d’être officiel. Interrogé récemment sur le retour de Garfield et Maguire, Tom Holland a répondu: «Ça me bat, je ne sais pas [if Maguire and Garfield are in the movie]. S’ils le sont, ils ne me l’ont pas encore dit … Ce serait quelque chose que Marvel ferait. Je regarde le film et je me dis: « C’est donc qui était cette balle de tennis! » «

Tom Holland était autrefois le début sur lequel les fans de Marvel Cinematic Universe pouvaient compter pour gâcher quelque chose de grand. Cependant, il semble que ces jours-là soient derrière le jeune acteur, qui a été averti à plusieurs reprises de ses lèvres lâches par le patron de Marvel Studios, Kevin Feige. Holland aurait très bien pu apprendre à mentir sur les secrets de Marvel au cours des dernières années, ce qui est probablement un grand soulagement pour le studio. Avec tous ces acteurs de retour, il serait difficile de ne pas inclure Tobey Maguire et Andrew Garfield dans une certaine mesure, nous devrons donc simplement attendre et voir ce qui finira par se passer. Les Geeks Worldwide ont été les premiers à révéler que Willem Dafoe avait été repéré sur le Spider-Man 3 ensemble.

